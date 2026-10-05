به گزارش خبرنگار مهر، حسن عباس‌نژاد، ظهر دوشنبه، در جمع خبرنگاران، از ثبت تصویر یک قلاده پلنگ در پناهگاه حیات‌وحش کاوه‌ده فیروزکوه خبر داد.

وی اظهار کرد: این تصویر در جریان گشت و کنترل و پایش منطقه توسط محیط‌بان اکبر میرزاکریمی ثبت شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران افزود: مشاهده و ثبت مستند حضور پلنگ، بیانگر تداوم زیست گونه‌های شاخص حیات‌وحش در زیستگاه‌های طبیعی استان تهران است و ضرورت حفاظت مستمر از این عرصه‌ها را نشان می‌دهد.

عباس‌نژاد پلنگ را از گونه‌های ارزشمند و شاخص حیات‌وحش کشور دانست و گفت: حفاظت مؤثر از این گونه‌ها نیازمند استمرار گشت و پایش مناطق تحت مدیریت، حفظ امنیت زیستگاه‌ها و همراهی جوامع محلی است.

وی همچنین از تلاش محیط‌بانان و نیروهای حفاظتی در پایش مستمر مناطق تحت مدیریت قدردانی کرد و بر استمرار اقدامات حفاظتی و مستندسازی وضعیت گونه‌های حیات‌وحش تأکید کرد.