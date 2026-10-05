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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۹

ثبت تصویر پلنگ در پناهگاه حیات‌وحش کاوه‌ده فیروزکوه

ثبت تصویر پلنگ در پناهگاه حیات‌وحش کاوه‌ده فیروزکوه

فیروزکوه- مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران از ثبت تصویر یک قلاده پلنگ در جریان گشت و پایش حفاظتی پناهگاه حیات‌وحش کاوه‌ده شهرستان فیروزکوه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن عباس‌نژاد، ظهر دوشنبه، در جمع خبرنگاران، از ثبت تصویر یک قلاده پلنگ در پناهگاه حیات‌وحش کاوه‌ده فیروزکوه خبر داد.

وی اظهار کرد: این تصویر در جریان گشت و کنترل و پایش منطقه توسط محیط‌بان اکبر میرزاکریمی ثبت شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران افزود: مشاهده و ثبت مستند حضور پلنگ، بیانگر تداوم زیست گونه‌های شاخص حیات‌وحش در زیستگاه‌های طبیعی استان تهران است و ضرورت حفاظت مستمر از این عرصه‌ها را نشان می‌دهد.

عباس‌نژاد پلنگ را از گونه‌های ارزشمند و شاخص حیات‌وحش کشور دانست و گفت: حفاظت مؤثر از این گونه‌ها نیازمند استمرار گشت و پایش مناطق تحت مدیریت، حفظ امنیت زیستگاه‌ها و همراهی جوامع محلی است.

وی همچنین از تلاش محیط‌بانان و نیروهای حفاظتی در پایش مستمر مناطق تحت مدیریت قدردانی کرد و بر استمرار اقدامات حفاظتی و مستندسازی وضعیت گونه‌های حیات‌وحش تأکید کرد.

کد مطلب 6968498

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