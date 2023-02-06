درخشش پاراتکواندوکاران در پرزیدنت کاپ ترکیه با کسب ۴ مدال

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های آزاد جام ریاست فدراسیون جهانی (G۲) با حضور ۱۰۱ پاراتکواندوکار در شهر استانبول کشور ترکیه برگزار شد که در بخش آقایان، نمایندگان پاراتکواندو ایران صاحب ۴ مدال رنگارنگ شدند.

علیرضا بخت در وزن ۸۰- کیلوگرم طلایی شد؛ سعید صادقیان پور در وزن ۶۳- کیلوگرم و حامد حق شناس در وزن ۸۰+ کیلوگرم به نقره رسیدند و امیرمحمد حقیت شناس نیز مدال برنز را تصاحب کرد.

سعید صادقیانپور در وزن ۶۳- کیلوگرم، دور نخست با قرعه استراحت رو به رو شد. او در مرحله یک چهارم نهایی با نتیجه ۸ بر ۲ «ساندرو» نماینده گرجستان را از پیش رو برداشت و راهی نیمه نهایی شد در این مرحله مقابل «آنتونیو بوسولو» از ایتالیا با نتیجه ۹ بر ۳ به پیروزی رسید و راهی فینال شد که در دیدار پایانی مقابل «محمود بوتزکه» از ترکیه در رقابتی نفس گیر نتیجه را ۱۴ بر ۱۳ واگذار کرد و به مدال نقره دست یافت.

امیرمحمد حقیقت شناس در وزن ۷۰- کیلوگرم در دور نخست با قرعه استراحت مواجه شد و در مرحله یک هشتم نهایی با نتیجه ۸ بر ۷ «علی کلیف» از ازبکستان را از پیش رو برداشت و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. حریف ازبکستانی حقیقت شناس در این مرحله دارای رنک هفتم دنیا بود و ملی پوش کشورمان در مرحله یک چهارم نهایی با نتیجه ۱۲ بر یک نماینده لهستان را از پیش رو برداشت و راهی نیمه نهایی شد. حقیقت شناس در نیمه نهایی مقابل «نیکولادزه» از گرجستان با نتیجه ۱۴ بر ۷ شکست خورد و از صعود به فینال بازماند و به برنز رسید.

علیرضا بخت در وزن ۸۰- کیلوگرم، دور نخست با قرعه استراحت مواجه شد و در مرحله یک چهارم نهایی در راند طلایی موفق شد «ژانبولات کازیف» از قزاقستان را شکست دهد و در مرحله نیمه نهایی به مصاف «جوزف لین» از انگلستان برود که با نتیجه ۱۳ بر ۱۱ حریف خود را مغلوب کرد و راهی دیدار پایانی شد. بخت در دیدار پایانی به مصاف «لوئیز ناجرو» از مکزیک رفت و توانست حریف خود را با نتیجه ۹ بر ۷ شکست دهد و مدال طلا را از آن خود کرد.

حامد حق شناس در وزن ۸۰+ کیلوگرم دور نخست با قرعه استراحت رو به رو شد و در مرحله یک چهارم نهایی ۸ بر یک «گاریپولایف» از قزاقستان را برد و راهی مرحله نیمه نهایی شد. این بازیکن در دیدار نیمه نهایی با نتیجه ۱۲ بر ۵ «زولتان کیس» حریف مجارستانی خود را شکست داد و به فینال راه یافت. حق شناس در بازی فینال مقابل «سامی» از ترکیه با نتیجه ۳ بر یک شکست خورد و صاحب مدال نقره شد.

گفتنی است هدایت تیم ملی پاراتکواندو آقایان برعهده مرتضی سلطانی به عنوان سرمربی؛ علی کریمی صابر به عنوان مربی است. جمشید سهرابی نیز سرپرست تیم ملی خواهد بود.