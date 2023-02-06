پیش فروش بلیت نوروزی اتوبوس از اول اسفند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، داریوش باقرجوان گفت: فروش بلیتهای نوروزی اتوبوس از اول اسفند به صورت اینترنتی و از ۷ اسفند همزمان در دفاتر شرکتهای حمل و نقل آغاز میشود.
باقرجوان با اشاره به اینکه سال گذشته ۷ میلیون و ۸۰۰ سفر نوروزی با ناوگان حمل و نقل عمومی ثبت شد، ادامه داد: پیش بینی میشود امسال افزایش ۱۵ درصدی سفرهای نوروزی با ناوگان حمل و نقل جادهای داشته باشیم، از این رو همه ظرفیتها به کار گرفته خواهد شد تا خدمات شایستهای به هم میهنان ارائه شود.
باقری جوان خاطرنشان کرد: چشم انداز ما دستیابی به ۷۰ درصد مسافرتهای جادهای از طریق ناوگان عمومی است که نقش به سزایی در ایمنی سفر، کاهش ترافیک و آلودگی هوا دارد.
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