پیش فروش بلیت نوروزی اتوبوس از اول اسفند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، داریوش باقرجوان گفت: فروش بلیت‌های نوروزی اتوبوس از اول اسفند به صورت اینترنتی و از ۷ اسفند همزمان در دفاتر شرکت‌های حمل و نقل آغاز می‌شود.

باقرجوان با اشاره به اینکه سال گذشته ۷ میلیون و ۸۰۰ سفر نوروزی با ناوگان حمل و نقل عمومی ثبت شد، ادامه داد: پیش بینی می‌شود امسال افزایش ۱۵ درصدی سفرهای نوروزی با ناوگان حمل و نقل جاده‌ای داشته باشیم، از این رو همه ظرفیت‌ها به کار گرفته خواهد شد تا خدمات شایسته‌ای به هم میهنان ارائه شود.

باقری جوان خاطرنشان کرد: چشم انداز ما دستیابی به ۷۰ درصد مسافرت‌های جاده‌ای از طریق ناوگان عمومی است که نقش به سزایی در ایمنی سفر، کاهش ترافیک و آلودگی هوا دارد.