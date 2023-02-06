۹۰۰ طرح صنعتی آذربایجان شرقی بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، صابر پرنیان در آئین بهره برداری از پروژه‌های صنعتی و معدنی و طرح‌های زیرساختی و زیربنایی شهرک‌های صنعتی آذربایجان شرقی اظهار داشت: مهندسی قیمت در بورس به معضلی جدی برای تأمین مواد اولیه بدل شده، مواد اولیه‌ای که در بازار آزاد به وفور یافت می‌شود اما تهیه همان مواد از بورس ممکن نیست.

وی اظهار داشت: اقتصاد آذربایجان شرقی مبتنی بر بخش خصوصی و خصوصی‌ترین اقتصاد کشور است و در حال حاضر ۲۶۰۰ طرح در دست اجرا در استان داریم که ۹۰۰ مورد از آنها بالای ۶۰ درصد پیشرفت دارند.

وی با بیان اینکه هر چند هزینه صورت گرفته برای طرح‌های افتتاحی امروز سه هزار میلیارد تومان است امروز ارزش روز آنها بیش از ۱۲ همت تخمین زده می‌شود، افزود: دستاوردهایی چون رتبه سوم ایجاد واحدهای جدید و رتبه دوم کشوری صدور مجوز سرمایه گذاری با دو هزار صدور مجوز نشان از علاقمندی سرمایه گذاران و فعالان تولید و صنعت استان به اشتغال مولد است

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی سلب صلاحیت ۱۰۰ معدن راکد استان از اول مهر تا کنون نیز خبر داد و خاطرنشان کرد: سال جاری ۲۴ رویداد مهم در حوزه سرمایه گذاری خارجی از سفر هیأت‌های خارجی تا نشست با سفرا در استان رخ داده و با حمایت‌های استانداری و همراهی همه دستگاه‌ها برای خیز بلند آذربایجان شرقی در حوزه صادرات برنامه‌ریزی می‌کنیم.

وی وضعیت ارائه تسهیلات بانکی را از مشکلات اصلی بخش خصوصی و تولید و صنعت استان عنوان و تصریح کرد: با اینکه در بخش‌هایی مانند ایجاد واحدهای فولاد توسط بخش خصوصی رتبه نخست کشور را داریم و مواد اولیه و هزینه سرمایه در گردش تمام واحدها پنج برابر شده اما تسهیلات بانکی با همان میزان سال گذشته داده می‌شود و مهندسی قیمت در بورس به معضلی جدی برای تأمین مواد اولیه بدل شده، مواد اولیه‌ای که در بازار آزاد به وفور یافت می‌شود اما تهیه همان مواد از بورس ممکن نیست.

پرنیان از مشکل تأمین انرژی به عنوان دیگر چالش بخش تولید استان نام برد و گفت: طبق قانون تسهیل کسب و کار تولید آخرین بخشی است که باید برق قطع شود اما در عمل عکس این قضیه رخ می‌دهد و در آذربایجان شرقی این مشکل به دلیل غفلت از بخش انرژی و به ویژه برق در ۱۵ سال گذشته تشدید می‌شود.

وی ادامه داد: در قانون جدید دایره قاچاق گسترده شده و این موضوع واردات ماشین آلات تولید کنندگان را با مشکل اساسی روبه‌رو کرده و علاوه بر این عدم دریافت مالیت و عوارض برای واردات ماشین آلات در این قانون جدید حذف شده که حرکتی کاملاً ضد تولیدی و مانعی اساسی در مسیر توسعه واحدهاست.

پرنیان محور قرار گرفتن تولید از سوی رهبری در شعارهای ۱۰ سال گذشته نشان از حمایت همه جانبه ایشان از بخش تولید دانسته و گفت: با این رویکرد مقام معظم رهبری در سال‌های اخیر حتی با وجود مشکلات جهانی مانند جنگ اوکراین هیچ مشکلی در تأمین کالا در کشور نداشتیم و امیدواریم با تداوم این رویکردها و بسترسازی برای تولید شاهد سرمایه گذاری و حضور بخش خصوصی با انگیزه، علاقمند و خستگی ناپذیر در عرصه تولید و صنعت باشیم.