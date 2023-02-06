فرنگی کار قم در جام اوپن کرواسی مدال برنز گرفت

هادی علیایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسابقات اوپن کشور کرواسی هم اکنون در شهر زاگرب در حال برگزاری است و محمد مهدی جواهری در این مسابقات شب گذشته مدال برنز را کسب کرد.

رئیس هیئت کشتی استان قم افزود: در رقابت‌های بین المللی کشتی فرنگی رنکینگ اتحادیه جهانی جام اوپن در کشور کرواسی محمدمهدی جواهری در دور اول ۶ بر صفر مانجیت از هند را مغلوب کرد.

علیایی ادامه داد: جواهری در کشتی دوم با نتیجه ۸ بر صفر مقابل دنیس میهای از رومانی شکست خورد و به عنوان نفر دوم گروه به مرحله نیمه نهایی رفت.

وی بیان کرد: دو نماینده کشورمان در این دیدار به مصاف هم رفتند که پویا دادمرز با نتیجه ۲ بر ۱ و ضربه فنی به پیروزی رسید و راهی دیدار فینال شد.

رئیس هیئت کشتی استان قم گفت: جواهری نیز به دیدار رده بندی رفت و در دیدار رده بندی با نتیجه ۵ بر صفر دنیس میهای از رومانی را مغلوب کرد و به مدال برنز دست یافت.