ترددهای دریایی در هرمزگان از چهارشنبه با اختلال همراه است

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه سی سی پور بیان داشت: وضعیت جوی و دریایی هرمزگان نسبتاً پایدار و با کاهش سرعت باد و تلاطم دریا در محدوده سواحل استان، شرایط رفت و آمدهای دریایی مساعد است.
وی با اشاره به اینکه از فردا در استان گذر ابر پیش بینی میشود و در این مدت، شرایط بارشی مناسب است، تصریح کرد: از بعدازظهر چهارشنبه تا شنبه (۲۲ بهمن) در تمام مناطق دریایی استان وزش باد شدید شمال غربی موجب مواج شدن دریا و اختلال در رفت و آمدهای دریایی میشود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان در پایان عنوان کرد: از لحاظ دمایی در بیشتر نقاط استان افزایش نسبی دمای بیشینه انتظار است.
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