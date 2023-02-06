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۱۷ بهمن ۱۴۰۱، ۱۹:۲۷

کارشناس هواشناسی هرمزگان:

ترددهای دریایی در هرمزگان از چهارشنبه با اختلال همراه است

ترددهای دریایی در هرمزگان از چهارشنبه با اختلال همراه است

بندرعباس - کارشناس هواشناسی هرمزگان گفت: از بعدازظهر چهارشنبه در تمام مناطق دریایی استان وزش باد شدید شمال غربی موجب مواج شدن دریا و اختلال در رفت و آمدهای دریایی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه سی سی پور بیان داشت: وضعیت جوی و دریایی هرمزگان نسبتاً پایدار و با کاهش سرعت باد و تلاطم دریا در محدوده سواحل استان، شرایط رفت و آمدهای دریایی مساعد است.

وی با اشاره به اینکه از فردا در استان گذر ابر پیش بینی می‌شود و در این مدت، شرایط بارشی مناسب است، تصریح کرد: از بعدازظهر چهارشنبه تا شنبه (۲۲ بهمن) در تمام مناطق دریایی استان وزش باد شدید شمال غربی موجب مواج شدن دریا و اختلال در رفت و آمدهای دریایی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان در پایان عنوان کرد: از لحاظ دمایی در بیشتر نقاط استان افزایش نسبی دمای بیشینه انتظار است.

کد مطلب 5701904

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