آغاز مهلت مجدد شرکت در آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی از ۶ اسفند

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به درخواست داوطلبان، فرصت مجدد جهت ثبت نام جدید یا تصحیح اطلاعات و ارسال مدارک در آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی سال ۱۴۰۲ از تاریخ ۶ اسفند تا ۹ اسفند در نظر گرفته شده است.

داوطلبان زیر می توانند نسبت به ثبت نام جدید یا ویرایش یا تکمیل مدارک در زمان یاد شده اقدام کنند:

الف: موفق به ثبت نام نشده اند یا ثبت نام جدید می خواهند انجام دهند و یا فقط یک رشته امتحانی ثبت نام کرده اند و در رشته امتحانی دوم نیز می خواهند ثبت نام کنند.

ب: افرادی که نیاز به تصحیح و ویرایش اطلاعات و مدارک خود یا ارسال مدارک جدید دارند.

ج: هزینه ثبت نام را پرداخت کرده و از بانک مربوطه کد پیگیری پرداخت موفقیت آمیز را دریافت کرده اند، ولی به دلیل اتمام مهلت ثبت نام و یا دلایل دیگر، نتوانسته اند ثبت نام کنند. این افراد با ورود این کد پیگیری می توانند ثبت نام را انجام دهند.

افرادی که هزینه ثبت نام را پرداخت کرده و از درگاه مربوطه یا بانک مربوطه کد پیگیری پرداخت موفقیت آمیز را دریافت کرده اند، ولی با خطای عدم پرداخت هزینه ثبت نام در سامانه ثبت نام مرکز سنجش آموزش پزشکی مواجه شده اند، درخواست خود را حداکثر تا تاریخ ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ با درج کد پیگیری در قسمت پرداخت هزینه (مطابق صفحه ٢ دفترچه راهنمای ثبت نام)، ارسال کنند. بررسی لازم حداکثر تا تاریخ ۵ اسفند ۱۴۰۱ صورت خواهد گرفت.

کد پیگیری پرداخت هزینه با کد رهگیری ثبت نام متفاوت است. افرادی که کد پیگیری پرداخت موفقیت آمیز را دریافت کرده اند، در زمان تمدید ثبت نام، برای شروع ثبت نام طبق صفحه ۲۱ دفترچه راهنمای ثبت نام با وارد کردن کد ملی بقیه مراحل را انجام دهند.

پس از اتمام ثبت نام و ویرایش، به هیچ عنوان اطلاعات ثبت نام، رشته امتحانی و حوزه امتحانی تغییر نخواهد کرد.

توجه: در تمام مدت زمان ثبت نام، تصحیح و ویرایش اطلاعات ثبت شده (به جز کد ملی) امکانپذیر است.

تاکید می شود پس از اتمام ثبت نام نهایی و قبل از اتمام مهلت ثبت نام و ویرایش، از فرم ثبت نام پرینت گرفته شده و کلیه اطلاعات بررسی شود تا اگر اطلاعاتی که داوطلب نادرست وارد کرده، تصحیح شود.

بنابراین بعد از آخرین ویرایش، آخرین فرم ثبت نام نهایی که نهایی ترین تاریخ ویرایش در بالای آن درج شده به عنوان فرم ثبت نام داوطلب، ملاک عمل مرکز سنجش آموزش پزشکی است. لذا تاکید می شود این فرم جهت ارائه در مواقع لزوم نگهداری شود.

داوطلب دانشجوی سال آخر طبق مفاد بند ٨-٢ صفحه ٢۴ دفترچه راهنمای ثبت نام و توضیحات فرم معدل صفحه ۹۵ عمل کند.

این فرم را (مندرج در صفحه ۹۵ دفترچه) فقط دربازه زمانی ۱۴ فروردین ۱۴۰۲ تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ به امضا معاونت آموزشی دانشگاه خود رسانده (با دانشگاه جهت انجام مراحل مربوطه حضوری یا غیر حضوری هماهنگی شود) و پس از اطمینان از صحیح بودن معدل خود مندرج در این فرم، میانگین نمرات فراغت از تحصیل یا واحدهای گذرانده خود تا تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ را به هنگام دریافت کارت ورود به جلسه آزمون در قسمت ویرایش معدل، ثبت نهایی کند.

معدل اعلام شده توسط داوطلب در سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی به هنگام دریافت کارت ورود به جلسه، ملاک عمل مرکز سنجش آموزش پزشکی است.

متقاضیان سهمیه استعداد درخشان ضمن مطالعه کامل دفترچه راهنمای ثبت نام و بخصوص صفحات ۱۶ تا ۱۸ دفترچه راهنمای ثبت نام ۱۴۰۲ و جدول زمانبندی مندرج در صفحه ٢٨ پس از ثبت نام در آزمون و دریافت کد رهگیری باید از تاریخ ۶ تا ۹ اسفند ۱۴۰۱ با وارد کردن کد رهگیری نسبت به ثبت نام مرحله استعداد درخشان، اقدام کنند.

لازم است بقیه مراحل را ضمن مراجعه به همان جدول زمان بندی و اطلاعیه هایی که در سامانه قرار می گیرد، انجام دهند.

در صورت دریافت رشته های سهمیه بومی مناطق محروم از مراجع، اطلاعات لازم طی اطلاعیه های بعدی اعلام خواهد شد.

در صورت ایجاد هر گونه تغییر در روند موجود و یا ابلاغ جدید، بلافاصله مراتب از سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی اطلاع رسانی خواهد شد.

آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی سال ۱۴۰۲ در روزهای ۴ و ۵ خردادماه ۱۴۰۲ برگزار می‌شود.