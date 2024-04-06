وبه گزارش خبرنگار مهر، آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی سال ۱۴۰۳ در روزهای ۱۰ و ۱۱ خردادماه ۱۴۰۳ برگزار می‌شود.

پیش از این در اسفندماه ۱۴۰۲ و بر اساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور، به دلیل اشکال در پرداخت هزینه ثبت نام از طریق سامانه سداد، داوطلبان نتوانسته بودند هزینه ثبت نام را پرداخت کنند و به منظور جلوگیری از پرداخت‌های مکرر توسط داوطلبان، فعالیت سامانه ثبت نام و پرداخت هزینه متوقف شد و مهلت مجددی در نظر گرفته شد.

به این منظور مجدداً برای بار سوم مهلت ثبت نام و تصحیح اطلاعات و ارسال مدارک آزمون کارشناسی ارشد از ساعت ٩ صبح ۱۸ فروردین ۱۴۰۳ تا ساعت ١٢ ظهر ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ در نظر گرفته شده است.

افرادی که پرداخت هزینه ثبت نام را انجام داده ولی برای ثبت نام آزمون پیام عدم پرداخت هزینه را دریافت کرده اند، باید طبق تذکر مهم بند -٣-٢ صفحه ۲۴ دفترچه راهنمای ثبت نام اقدام کنند.

کلیه داوطلبان اعم از عادی یا استعداد درخشان که علی رغم ٢ نوبت ثبت نام قبلی، تاکنون موفق به ثبت نام نشده یا تصحیح اطلاعات دارند، برای آخرین بار فرصت ثبت نام و تصحیح اطلاعات در نظر گرفته شده است، می‌توانند در این مدت از طریق سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی اقدام کنند.

داوطلبانی که پرداخت موفق هزینه ثبت نام را داشته اند، در زمان مذکور می‌توانند نسبت به ثبت نام و تکمیل بقیه مراحل اقدام کنند.

واجدین شرایط استفاده از سهمیه استعداد درخشان مطابق صفحات ۱۶ تا ۱۹ دفترچه راهنمای ثبت نام و اطلاعیه‌های بعدی، در تاریخ ۱۸ تا ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ پس از ثبت نام آزمون و دریافت کد رهگیری، از طریق گزینه ورود اطلاعات استعداد درخشان مرحله ثبت استعداد درخشان را نیز انجام دهند.

تاکنون بجز مورد اعلام شده در اطلاعیه شماره ۶ مرکز سنجش آموزش پزشکی، از مراجع ذیربط رشته، ظرفیت و دانشگاه‌های پذیرنده سهمیه بومی مناطق محروم اعلام نشده است.

تغییرات احتمالی در رشته محل و یا ظرفیت‌های پذیرش تا زمان انتخاب رشته محل از طریق اطلاعیه‌های بعدی و دفترچه انتخاب رشته محل توسط مرکز سنجش آموزش پزشکی اطلاع رسانی خواهد شد.

در صورت ایجاد هر گونه تغییر در روند موجود و یا ابلاغ جدید، بلافاصله مراتب از سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی اطلاع رسانی خواهد شد.