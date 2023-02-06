حضور هنرمندان خراسان رضوی در سی و ششمین نمایشگاه ملی صنایع دستی

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد موسوی اظهار کرد: هنرمندان و صنعتگران خراسان رضوی از ۱۲ رشته صنایع‌دستی در قالب ۱۲ غرفه در فضایی به مساحت حدود ۱۳۰ متر مربع در نمایشگاه ملی صنایع دستی حضور دارند.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی تصریح کرد: مهم‌ترین شرکت کنندگان در این نمایشگاه شامل زیورآلات سنتی و تراش سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی، نساجی سنتی، گلیم‌بافی، نواربافی و جاجیم‌بافی، سنگتراشی سنتی (دیزی سنگی)، محصولات نمدی، سفال و سرامیک، مشبک سنگ هرکاره مشهد، نقاشی ایرانی، دست‌بافته‌های داری و انواع صنایع دستی شهرستان‌های استان خراسان رضوی است.

وی افزود: سی و ششمین نمایشگاه ملی صنایع دستی از ۱۸ تا ۲۲ بهمن ماه جاری از ساعت ۸ تا ۱۶ پذیرای بازدید کنندگان خواهد بود.

موسوی تصریح کرد: علاقه‌مندان برای بازدید به سالن‌های ۷، ۸، ۹ و ۲۷ نمایشگاه بین‌المللی تهران مراجعه کنند.