تعداد روستاهای فاقد برق در اهر به صفر رسید

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز دوشنبه به مناسبت ۴۴ سالگی پیروزی انقلاب اسلامی، با حضور ابوالفضل غنی‌زاده فرماندار اهر و جمعی از مدیران ادارات؛ طرح بهسازی و توسعه شبکه برق روستاهای چشمه‌وزان و کلهر (جمعاً ۳۲۰۰ متر شبکه فشار ضعیف و ۱۳۰۰ متر شبکه ۲۰ کیلوولت) با اعتبار یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به دست پدر شهید ساکن روستای چشمه‌وزان افتتاح شد.

غنی‌زاده با قدردانی از اقدامات مدیریت توزیع نیروی برق اهر برای برق‌رسانی به مناطق دورافتاده و روستاها گفت: خوشبختانه بر اساس گزارش شرکت توزیع نیروی برق؛ هیچ روستای بدون برق در شهرستان اهر وجود ندارد.

فرماندار اهر افزود: یکی از دستاوردهای نظام و انقلاب اسلامی همین بهره‌مندی اهالی روستاهای دورافتاده و صعب‌العبور از خدمات برق، گاز، آب و … است، خوشبختانه با اتمام برق‌رسانی به روستاهای شهرستان اهر؛ رویکرد شرکت برق به اصلاح و توسعه شبکه برق تغییر یافته است.

وی بابیان این‌که شرکت توزیع نیروی برق اهر توجه بیش از پیش به مطالبات مردم را در دستور کار قرار دهد، خاطرنشان کرد: مردم ولی‌نعمتان ما و سرمایه‌های اجتماعی نظام و انقلاب اسلامی هستند، توجه به مطالبات و حل مشکلات آینده شهرستان و امید را در دل مردم زنده نگه‌دارد.