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۱۷ بهمن ۱۴۰۱، ۱۳:۲۶

اعلام آمادگی ۲۳۳ تنیسور برای حضور در جام فیوچرز در ایران

اعلام آمادگی ۲۳۳ تنیسور برای حضور در جام فیوچرز در ایران

نام نویسی تنیسورهای کشورهای مختلف برای حضور در مسابقات فیوچرز در حالی ادامه دارد که تاکنون ۲۳۳ نفر از کشورهای مختلف اقدام به نام نویسی کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون بین المللی تنیس بعد از ۹ سال امتیاز برگزاری رقابت های معتبر فیوچرز را به ایران داده است.

این رقابت ها از ۱۷ اسفندماه در جزیره کیش آغاز شده و به مدت ۱۰ روز ادامه خواهد داشت.

تا به امروز ۲۳۳ تنیسور از ۳۹ کشور برای حضور در رقابت های بین المللی فیوچرز اعلام آمادگی کرده اند اگرچه به گفته مسئولان فدراسیون تنیس، ثبت نام این تعداد به منزله حضور قطعی آنها نیست.

در میان کشورهای متقاضی اعزام تنیسور به ایران، ایتالیا با نام نویسی ۳۵ ورزشکار بیشترین سهم را دارد. هند (۲۳ نفر)، روسیه (۱۸ نفر)، فرانسه (۱۴ نفر) و آلمان (۱۳ نفر) در رده های بعدی قرار دارند.

قرار است ایران با ۲۶ تنیسور در مسابقات بین المللی فیوچرز شرکت کند.

کد مطلب 5701994

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