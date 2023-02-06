به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با دهه مبارک فجر و سالروز آغاز به‌کار محفل طنز «قندشکن» چهلمین جلسه این محفل ادبی با حضور شاعران، طنزپردازان و علاقه‌مندان در یزد برگزار می‌شود.

در این محفل شاعران و طنزپردازان استانی و کشوری اشعاری درباره سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و همچنین آثاری را با موضوع «خون به خون راه داره» در زمینه ضرورت و اهمیت اهدای خون، تأثیر و فواید این ماده حیاتی در درمان بیماری‌ها و سلامت افراد جامعه و لزوم افزایش مشارکت انسان‌های سالم و نیکوکار در این امر انسان‌دوستانه ارائه می‌کنند.

این محفل سه‌شنبه ۱۸ بهمن‌ماه، ساعت ۱۹ در حوزه هنری استان یزد واقع در چهار راه فاطمیه، ابتدای خیابان آیت‌الله کاشانی، کوچه آزادی برگزار می‌شود و ورود برای عموم رایگان است.

نویسندگان، شاعران، طنزپردازان و علاقه‌مندان می‌توانند آثار طنز خود را در انواع شعر، داستان و استندآپ برای خواندن و اجرا در این محافل از طریق رایانامه qandshekan@gmail.com یا شماره ۰۹۱۳۲۵۹۷۰۱۲ ارسال کنند.

محفل طنز «قندشکن» از دهه فجر ۱۳۹۵ با هدف ترویج طنز عفیف و سالم، حفظ و انتشار اصطلاحات بومی و محلی، آشنایی خانواده‌ها و فرزندان با شیوه شوخی صحیح و سالم، پرورش خلاقیت‌های ادبی، حمایت از استعدادهای بومی برای تولید طنز فاخر، ایجاد فضای شاد و بانشاط و امیدبخش در جامعه و همچنین تقویت و ارتقاء دانش طنزپردازان جوان و خلاق در حوزه هنری یزد آغاز به کار کرده و امروز یکی از محافل فعال و اثرگذار در حوزه طنز کشور به شمار می‌آید.

آثار منتخب این محافل در صفحه Qandshekan در فضای مجازی و وبگاه آپارات قابل مشاهده است.

قندشکن چهلم با همکاری حوزه هنری استان یزد، سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد و اداره کل انتقال خون استان یزد برگزار خواهد شد.