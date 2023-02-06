۷۰ واحد مسکونی برای مددجویان هلیلان ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا طاهری ظهر دوشنبه در آئین افتتاح واحدهای مسکن مددجوی در هلیلان اظهار کرد: در ششمین روز از دهه مبارک فجر در آئینی با حضور معاونین استاندار ایلام و دیگر دستگاه‌های اجرایی استان، تعدادی از واحدهای مسکونی مددجویان کمیته امداد به این خانواده‌ها واگذار شد.

وی گفت: این واحدهای مسکونی با مشارکت کمیته امداد، بنیاد مسکن و بنیاد علوی با پرداخت کمک‌های بلاعوض و تسهیلات بانکی ساخته شده‌اند.

طاهری افزود: در شهرستان هلیلان تا پایان امسال بیش از ۷۰ واحد مسکونی با مشارکت دستگاه‌های ذکر شده برای مددجویان کمیته امداد ساخته می‌شود.

وی ادامه داد: با تلاش‌های صورت گرفته عمده مشکل مسکن مددجویان شهرستان برطرف شده و در صورت تأمین زمین مشکل مسکن مددجویان این شهرستان به صفر می‌رسد.