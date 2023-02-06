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۱۷ بهمن ۱۴۰۱، ۱۴:۳۰

مدیرکل کمیته امداد ایلام:

۷۰ واحد مسکونی برای مددجویان هلیلان ساخته می شود

۷۰ واحد مسکونی برای مددجویان هلیلان ساخته می شود

ایلام-مدیرکل کمیته امداد ایلام گفت: ۷۰ واحد مسکونی تا پایان سال برای مددجویان هلیلان ساخته می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا طاهری ظهر دوشنبه در آئین افتتاح واحدهای مسکن مددجوی در هلیلان اظهار کرد: در ششمین روز از دهه مبارک فجر در آئینی با حضور معاونین استاندار ایلام و دیگر دستگاه‌های اجرایی استان، تعدادی از واحدهای مسکونی مددجویان کمیته امداد به این خانواده‌ها واگذار شد.

وی گفت: این واحدهای مسکونی با مشارکت کمیته امداد، بنیاد مسکن و بنیاد علوی با پرداخت کمک‌های بلاعوض و تسهیلات بانکی ساخته شده‌اند.

طاهری افزود: در شهرستان هلیلان تا پایان امسال بیش از ۷۰ واحد مسکونی با مشارکت دستگاه‌های ذکر شده برای مددجویان کمیته امداد ساخته می‌شود.

وی ادامه داد: با تلاش‌های صورت گرفته عمده مشکل مسکن مددجویان شهرستان برطرف شده و در صورت تأمین زمین مشکل مسکن مددجویان این شهرستان به صفر می‌رسد.

کد مطلب 5702068

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