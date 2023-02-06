موضع باشگاه اتحاد کلبا در خصوص حضور مجیدی در تیم ملی ایران

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال اتحاد کلبا در یکی از دیدارهای هفته پانزدهم لیگ آدنوک امارات روز گذشته با دو گل برابر الوحده شکست خورد.

این شکست باعث شد تا خبرنگاران پس از بازی سراغ عملکرد فرهاد مجیدی سرمربی تیم اتحاد بروند و از «محمد مطر الزعابی» نایب رئیس باشگاه درباره مربی ایرانی سئوال کنند.

مجیدی البته پس از این باخت از عملکرد شاگردانش به ویژه در نیمه دوم ابراز رضایت کرد و گفت که به بازیکنان اتحاد تذکر داده بود که یک اشتباه برابر تیم الوحده برابر با گل خوردن خواهد بود.

اما نایب رئیس باشگاه کلبا هم تاکید کرد که وظیفه این باشگاه حمایت از فرهاد مجیدی و بازیکنان تیم است. مطر الزعابی گفت: به اینکه می‌گویند تیم بد شانس است و یا بد نتیجه گرفته است باور ندارم. تیم ما نتایج خوبی گرفته و ان شاءالله در دیدارهای بعدی نتایج بهتر خواهد شد.

در بخشی از این مصاحبه، خبرنگار شبکه «ابوظبی الریاضیه» از نایب رئیس باشگاه اتحاد کلبا درباره خبر احتمال سرمربیگری فرهاد مجیدی در تیم ملی ایران سئوال کرد و اینکه آیا باشگاه اتحاد کلبا برنامه‌ای برای تمدید قرارداد مجیدی دارد یا نه.

الزعابی در واکنش، پاسخ شفافی به این سئوال نداد و گفت: ما از مجیدی راضی هستیم و با او ادامه خواهیم داد.

نایب رئیس باشگاه اتحاد کلبا همچنین گفت: اگر فرصت بشود در آینده در خصوص تمدید قرارداد هم صحبت خواهیم کرد.