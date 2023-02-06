مجیدی بعد از باخت به الوحده: از بازیکنانم راضی هستم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال اتحاد کلبا روز گذشته در چارچوب رقابت های لیگ آدنوک امارات مقابل الوحده با نتیجه ۲ بر صفر شکست خورد.

اتحاد در این بازی دو پنالتی از دست داد تا حسرت جبران نتیجه بر دل شاگردان فرهاد مجیدی بماند.

مجیدی در نشست خبری پس از این مسابقه گفت: از عملکرد بازیکنانم در این مسابقه به ویژه در نیمه دوم راضی هستم. الوحده از اشتباهات فردی ما در نیمه اول استفاده کرد. به بازیکنانم گفته بودم اگر برابر تیمی مثل الوحده اشتباه کنیم، گل می خوریم.

وی همچنین از بازیکنانش بابت روحیه جنگندگی و تلاش برای گلزنی تمجید و از آنها اظهار رضایت کرد.