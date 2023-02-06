پیام تسلیت هلال احمر ایران به روسای هلال سوریه و ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند، با اشاره به وقوع زمینلرزه ۷.۸ ریشتری در دو کشور، سوریه و ترکیه، به رؤسای جمعیت هلالاحمر هر دو کشور تسلیت گفت. متن هر دو نامه به شرح زیر است:
جناب کرم کینیک
رئیس محترم جمعیت هلال احمر ترکیه، جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران مراتب احترام خود را به جنابعالی، کارکنان و داوطلبان محترم جمعیت هلال احمر ترکیه ابلاغ میکنیم.
با غم و اندوه فراوان، از وقوع زلزله شدیدی در استان غازیانتپ واقع در جنوب ترکیه مطلع شدیم که متأسفانه منجر به کشته و مجروح شدن تعداد زیادی از مردم عزیز آن کشور شده است.
از طرف جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران مراتب همدردی خود را به جنابعالی، تمام همکاران هلالاحمر ترکیه و آسیبدیدگان از زلزله اعلام میکنیم.
جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را جهت اعزام تیمهای امدادی و درمانی به آن کشور اعلام مینماید.
ضمن آرزوی بهترینها، برای جنابعالی و همکارانتان در فعالیتهای بشردوستانه، مایل هستیم در صورت نیاز مراتب را به این جمعیت اطلاع دهید.
در متن نامه دیگر آمده است:
«جناب آقای خالد هبوباتی
رئیس جمعیت هلال احمر سوریه
جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران مراتب احترام خود را به جنابعالی، کارکنان و داوطلبان محترم جمعیت هلال احمر سوریه ابلاغ میکند.
با غم و اندوه فراوان، از وقوع زلزله شدیدی در مرز سوریه و ترکیه مطلع شدیم که متأسفانه منجر به کشته و مجروح شدن تعدادی از مردم عزیز آن کشور شده است.
از طرف جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران مراتب همدردی خود را به جنابعالی، تمام همکاران هلال احمر سوریه و آسیبدیدگان از زلزله اعلام میکنیم.
جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را جهت اعزام تیمهای امدادی و درمانی به آن کشور اعلام میکنیم.
ضمن آرزوی بهترینها، برای جنابعالی و همکارانتان در فعالیتهای بشردوستانه، مایل هستیم در صورت نیاز مراتب را به این جمعیت اطلاع دهید.
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