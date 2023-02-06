به گزارش خبرگزاری مهر، نشست رونمایی و معرفی کتاب «کم حرف» در قالب دویست و شصت و هفتمین ویژه برنامه تخصصی «زرین قلم» به مناسبت ایام الله دهه مبارک فجر فردا سه‌شنبه ۱۸ بهمن در فرهنگسرای رسانه برگزار می‌شود.

این کتاب سال ۱۴۰۱ توسط انتشارات ایرانا رسانه منتشر شده و از مجموعه شعرهای سپید به نویسندگی امیر حسین حیدری و با موضوع اجتماعی و عاشقانه است. همچنین سعی کرده است فرهنگ ساده نویسی را ترویج کرده تا مخاطبان با هر سطح دانش بتوانند دست به قلم شده و احساس و عواطف خود را به رشته تحریر در آورند.تصویرگری این کتاب به شیوه‌ای ساده به روش راپید گرافی علاقه مندان به حوزه گرافیک را مخاطب قرار می‌دهد.

ویژه برنامه «زرین قلم» فرهنگسرای رسانه در حوزه کتاب و ادبیات است که تاکنون بیش از ۲۵۰ برنامه آن توسط فرهنگسرای رسانه برگزار شده است. نویسندگان و منتقدان مختلف با حضور در این برنامه به نقد و بررسی آثار مختلف این حوزه می‌پردازند.

مراسم رونمایی و معرفی کتاب «کم حرف» با حضور اهالی فرهنگ، هنر و رسانه فردا سه‌شنبه ۱۸ بهمن از ساعت ۱۸ تا ۲۰ در سالن دکتر یونس شکرخواه فرهنگ سرای رسانه برگزار می‌شود.