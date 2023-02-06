حفر ۱۰ حلقه چاه برای جبران کسری آب در استان زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، محسن افشارچی بعد از ظهر دوشنبه در آئین افتتاح طرحهای شرکت آب و فاضلاب استان زنجان، گفت: آب اولین و اصلیترین دغدغه بنده به عنوان یک مسئول و خدمتگزار در مدیریت کلان استان زنجان بوده و به همین دلیل در یک سال گذشته انرژی زیادی در حوزه آب صرف شده است.
وی اظهار کرد: داشتن تصویر بزرگی از آب و مسائل پیرامونی آن در استان، نتایج دغدغه و تحقیقات و بررسی یک سال گذشته در حوزه آب بوده است.
استاندار زنجان گفت: باید تلاش مکنیم تا در راستای جبران عقبافتادگیهای موجود در حوزه تنظیمگری آب و رفع مشکلات و تحقق اهداف حوزه آب، حرکت کنیم.
افشارچی تاکید کرد: فعالین حوزه آب، علاوه بر ایجاد شبکه باید نسبت به تأمین آب مورد نیاز نیز، دغدغه داشته و همت مضاعف کنند و پس از آن هم کنترل و حفظ فشار و کیفیت آب تأمین شده را مدنظر قرار دهند.
وی گفت: در حوزه مولدسازی ریسکپذیر هستیم و اطمینان دارم که اگر اختیاراتی در استان داشته باشیم این توان را داریم که کارهایی در راستای مولدسازی در حوزه آب انجام دهیم و داراییهای حوزه آب و فاضلاب را مولدسازی کنیم.
استاندار زنجان یاد آورشد: با توجه به گزارش مدیر عامل آبفای استان، حداکثر ۱۲۰۰ لیتر بر ثانیه مصرف آب شهر زنجان و چند روستای اطراف بوده که به طور میانگین معادل روزانه ۱۰۰ هزار مترمکعب و سالانه ۳۶ میلیون مترمکعب است که به طور متوسط بین ۳۵ تا ۴۰ میلیون مترمکعب آب، مصرف سالانه شهر زنجان است.
افشارچی افزود: تأمین آب از ۱۰ حلقه چاه موجود در زنجان که پنج حلقه نیز به آن اضافه خواهد شد، از جمله اقدامات اضطراری برای گذر از خشکسالی چند سال آینده است.
وی تصریح کرد: با عبور از خشکسالی، میتوانیم برنامههای میانمدت در حوزه تنظیمگری آب را انجام دهیم.
استاندار زنجان گفت: در حوزه استفاده از پساب افق روشنی در استان زنجان وجود دارد و امسال تلاش میکنیم آب پساب را به بیش از ۲۰ میلیون مترمکعب افزایش دهیم.
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