نقش زنان در مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان برجسته است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما بعد از ظهر دوشنبه در همایش نقش آفرینی بانوان زینبی در تمدن سازی اسلامی که به همت مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام خامنه‌ای (مد ظله العالی) در حسینیه شهدا برگزار شد، اظهار کرد: اگر تبیین حضرت زینب کبری (س) نبود امروز اثری از کربلا نبود و این تبیین بود که باعث شده هر ساله در اربعین بیش از ۲۰ میلیون نفر از سراسر جهان خود را به کربلا برسانند.

وی با اشاره به تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری بر مسئله جهاد تبیین، افزود: این همان تبیین مورد نظر و تاکید مقام معظم رهبری است.

امام جمعه کرمانشاه تصریح کرد: تبیین مختص به شخص یا گروه خاصی نیست و وظیفه همه ما است که برای نسل آینده روشن کنیم که امروز ما کجاییم و دیروز کجا بودیم، امروز به برکت خون شهدا حرف ما در دنیا خریدار دارد ولی قبل از انقلاب برده بی چون و چرای غرب بودیم.

علما بیان کرد: امروز جنگ در بستر فضای مجازی است و یکی از مهمترین وظایف ما این است که نسل جوان را از گمراهی و تباهی نجات دهیم و این میسر نیست مگر با تبیین حقایق و تبیین را باید از خانواده شروع کرد و این وظیفه زنان و مادران است زیرا جوانان ما از گذشته انقلاب اطلاع درستی ندارند.