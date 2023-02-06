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۱۷ بهمن ۱۴۰۱، ۱۶:۴۴

مدیرعامل هلال احمر مازندران:

تقویت لجستیک امدادی در مازندران ضروری است

تقویت لجستیک امدادی در مازندران ضروری است

آمل- مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران با اشاره به خطرپذیری بالای استان، تامین اقلام امدادی و تقویت حوزه لجستیک را برای آمادگی در برابر حوادث ضروری دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی فخاری بعد ازظهر دوشنبه در آئین افتتاح نخستین سایت ارتباطات رادیویی جاده‌ای شمال کشور در این شهرستان، اظهار کرد: آمل یکی از شهرهای شاخص در مازندران و شمال کشور است و با توجه به قرار داشتن محور مواصلاتی هراز، قله دماوند و رودخانه هراز در بیشتر ایام شاهد انجام عملیات توسط نجاتگران هلال احمر در این جاده شریانی و بخش لاریجان هستیم.

وی با اشاره به افتتاح دو پروژه مهم در ایام الله دهه فجر برای شهرستان آمل، افزود: افتتاح مرکز توانبخشی و درمانی شامل کاردرمانی، گفتاردرمانی و فیزیوتراپی یکی از اقدامات مهم برای ارائه خدمات مطلوب به بیماران و جامعه هدف است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران تصریح کرد: افتتاح سایت ارتباطات رادیویی محور هراز و کلیه محورهای مواصلاتی از اقدامات مهم و ویژه سراسر کشور است که برای نخستین بار در مازندران رقم خورد تا تمام خطوط بی سیم دارای پوشش ارتباطی شوند.

وی با بیان اینکه در حوادث و سوانح شمال کشور نقش امدادگران هلال احمر بسیار ارزشمند و کارساز است، خاطرنشان کرد: این پروژه برای نجات جان سانحه دیدگان و نیازمندان به ارائه خدمات مفید و اساسی است.

فخاری هزینه اولیه این پروژه را شش میلیارد ریال دانست و گفت: اعتبارات از محل اعتبارات هلال احمر و همکاری شرکت دخانیات تأمین شد همچنین در تأمین اعتبارات هلال احمر نگاه بهره وری و تبدیل سرمایه به شکل احسن در نظر است تا از کمترین امکانات بهترین بهره برداری شود.

وی با اشاره به افتتاح سه پروژه پایگاهی امداد و نجات، اداری و مرکز توانبخشی در شهرهای مازندران در دهه فجر پیروزی انقلاب اسلامی، بیان کرد: این پروژه‌ها در شهرهای نوشهر، جویبار و در فریدونکنار در روزهای آینده بهره برداری می‌شود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران با اعلام آمادگی عوامل امدادی برای پاسخگویی به حوادث در مازندران، خاطرنشان کرد: مازندران جزو استان‌های پرخطر کشور است و تأمین اقلام انبارهای امدادی و تقویت حوزه لجستیک برای آمادگی برای حوادث مختلف در سطح کشور برای امدادرسانی ضروری است که امدادگران هم اکنون در زلزله خوی در حال استفاده از امکانات هستند.

کد مطلب 5702228

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