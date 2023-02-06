تسلیت قالیباف در پی زلزله مهیب در سوریه و ترکیه/آماده امداد هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی عصر امروز (دوشنبه ۱۷ بهمن ماه) در پیام‌های جداگانه‌ای خطاب به همتایان خود در سوریه و ترکیه، جان باختن تعداد زیادی از شهروندان این کشورها در پی زمین‌لرزه مهیب اخیر را تسلیت گفت و آمادگی کامل مجلس شورای اسلامی برای حمایت و ارائه کمک‌های لازم را اعلام کرد.

متن پیام تسلیت رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس مجلس ترکیه به شرح زیر است:

جناب آقای مصطفی شنتوپ؛ رئیس محترم مجلس ملی کبیر ترکیه

سلام علیکم؛

با تأثر و تأسف فراوان از خبر ناگوار وقوع زمین لرزه در جنوب ترکیه و جان باختن و مجروح شدن جمع کثیری از هموطنانتان مطلع شدم.

اینجانب ضمن ابلاغ مراتب تسلیت و همدردی عمیق خود و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران به جنابعالی نمایندگان پارلمان دولت و ملت کشور دوست و برادر ترکیه از خداوند متعال برای جانباختگان و خانوادههای مصیبت دیده طلب صبر و شکیبایی و برای آسیب دیدگان و مجروحان این حادثه تلخ طلب شفای عاجل دارم در این راستا ضمن اعلام همدردی مجدد خود، آمادگی کامل مجلس شورای اسلامی ایران را برای حمایت و ارائه کمک های لازم به ملت و دولت کشور دوست و برادر ترکیه اعلام می‌کنم.

محمدباقر قالیباف؛ رئیس مجلس شورای اسلامی؛ جمهوری اسلامی ایران

همچنین متن کامل پیام قالیباف به رئیس مجلس سوریه از این قرار است:

جناب آقای حموده صباغ؛ رئیس محترم مجلس مردمی جمهوری عربی سوریه

السلام علیکم و رحمه الله و برکاته

با تأثر و تأسف فراوان از خبر ناگوار وقوع زمین لرزه در شمال سوریه و جان باختن و مجروح شدن جمع کثیری از هموطنانتان مطلع شدم.

اینجانب ضمن ابلاغ مراتب تسلیت و همدردی عمیق خود و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران به جنابعالی نمایندگان پارلمان دولت و ملت کشور دوست و برادر سوریه از خداوند متعال برای جان باختگان و خانوادههای مصیبت دیده طلب صبر و شکیبایی و برای آسیب دیدگان و مجروحان این حادثه تلخ طلب شفای عاجل دارم در این راستا ضمن اعلام همدردی مجدد خود آمادگی کامل مجلس شورای اسلامی ایران را برای حمایت و ارائه کمک های لازم به ملت و دولت کشور دوست و برادر سوریه اعلام می‌کنم.

محمد باقر قالیباف؛ رئیس مجلس شورای اسلامی؛ جمهوری اسلامی ایران