  1. سیاست
  2. مجلس
۱۷ بهمن ۱۴۰۱، ۱۸:۴۵

در پیام‌های جداگانه صورت گرفت؛

تسلیت قالیباف در پی زلزله مهیب در سوریه و ترکیه/آماده امداد هستیم

تسلیت قالیباف در پی زلزله مهیب در سوریه و ترکیه/آماده امداد هستیم

رئیس مجلس شورای اسلامی در پیام‌های جداگانه درگذشت شمار زیادی از شهروندان سوریه و ترکیه در پی زلزله مهیب اخیر را به رؤسای مجلس این دو کشور تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی عصر امروز (دوشنبه ۱۷ بهمن ماه) در پیام‌های جداگانه‌ای خطاب به همتایان خود در سوریه و ترکیه، جان باختن تعداد زیادی از شهروندان این کشورها در پی زمین‌لرزه مهیب اخیر را تسلیت گفت و آمادگی کامل مجلس شورای اسلامی برای حمایت و ارائه کمک‌های لازم را اعلام کرد.

متن پیام تسلیت رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس مجلس ترکیه به شرح زیر است:

جناب آقای مصطفی شنتوپ؛ رئیس محترم مجلس ملی کبیر ترکیه

سلام علیکم؛

با تأثر و تأسف فراوان از خبر ناگوار وقوع زمین لرزه در جنوب ترکیه و جان باختن و مجروح شدن جمع کثیری از هموطنانتان مطلع شدم.

اینجانب ضمن ابلاغ مراتب تسلیت و همدردی عمیق خود و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران به جنابعالی نمایندگان پارلمان دولت و ملت کشور دوست و برادر ترکیه از خداوند متعال برای جانباختگان و خانوادههای مصیبت دیده طلب صبر و شکیبایی و برای آسیب دیدگان و مجروحان این حادثه تلخ طلب شفای عاجل دارم در این راستا ضمن اعلام همدردی مجدد خود، آمادگی کامل مجلس شورای اسلامی ایران را برای حمایت و ارائه کمک های لازم به ملت و دولت کشور دوست و برادر ترکیه اعلام می‌کنم.

محمدباقر قالیباف؛ رئیس مجلس شورای اسلامی؛ جمهوری اسلامی ایران

همچنین متن کامل پیام قالیباف به رئیس مجلس سوریه از این قرار است:

جناب آقای حموده صباغ؛ رئیس محترم مجلس مردمی جمهوری عربی سوریه

السلام علیکم و رحمه الله و برکاته

با تأثر و تأسف فراوان از خبر ناگوار وقوع زمین لرزه در شمال سوریه و جان باختن و مجروح شدن جمع کثیری از هموطنانتان مطلع شدم.

اینجانب ضمن ابلاغ مراتب تسلیت و همدردی عمیق خود و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران به جنابعالی نمایندگان پارلمان دولت و ملت کشور دوست و برادر سوریه از خداوند متعال برای جان باختگان و خانوادههای مصیبت دیده طلب صبر و شکیبایی و برای آسیب دیدگان و مجروحان این حادثه تلخ طلب شفای عاجل دارم در این راستا ضمن اعلام همدردی مجدد خود آمادگی کامل مجلس شورای اسلامی ایران را برای حمایت و ارائه کمک های لازم به ملت و دولت کشور دوست و برادر سوریه اعلام می‌کنم.

محمد باقر قالیباف؛ رئیس مجلس شورای اسلامی؛ جمهوری اسلامی ایران

کد مطلب 5702327

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • علی IR ۱۸:۵۶ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
      0 0
      پاسخ
      اگر توان کمک رسانی دارید به زلزله زدگان خوی برسید خارج پیشکش تان

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها