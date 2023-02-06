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۱۷ بهمن ۱۴۰۱، ۱۸:۵۹

به مناسبت دهه فجر صورت گرفت؛

افتتاح و بهره برداری از باغ گل محمدی ۶ هکتاری در شهرستان تفتان

افتتاح و بهره برداری از باغ گل محمدی ۶ هکتاری در شهرستان تفتان

تفتان- باغ گل محمدی ۶ هکتاری شهرستان تفتان با حضور مسئولان و به مناسبت دهه فجر، افتتاح و به بهره برداری رسید.

به گزارشخبرگزاری مهر، مدیر جهاد کشاورزی تفتان پیش از ظهر امروز در مراسم افتتاح و بهره برداری از باغ ۶ هکتاری گل محمدی روستای تودک این شهرستان، گفت: با هدف توسعه گیاهان دارویی و کم آب بر، در سال جاری بیش از ۳۰ هکتار باغ گل محمدی با اعتباری بالغ بر ۵ میلیارد ریال در سطح تفتان احداث شده است.

فضل الله کرد افزود: برای احداث باغ گل محمدی روستای تودک، یک میلیارد ریال سرمایه‌گذاری انجام شده و این باغ به نمایندگی از سایر باغات احداث شده گل محمدی در سال جاری با حضور فرماندار و اعضای شورای اداری در پنجمین روز از دههٔ فجر افتتاح و به بهره برداری رسید.

وی تصریح کرد: شهرستان تفتان دارای بیش از ۷ کارگاه گلاب گیری و عرقیات گیاهان دارویی صنعتی و سنتی می‌باشد که همگی در دو سال اخیر راه اندازی شده‌اند تا چرخه تولید با احداث باغات کامل شد.

کد مطلب 5702331

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