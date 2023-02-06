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۱۷ بهمن ۱۴۰۱، ۲۱:۰۵

رئیس سازمان تشکل های دینی تبلیغات اسلامی مطرح کرد؛

آمیخته شدن معجون معرفت و معنویت با هنر ستایشگری و مداحی

آمیخته شدن معجون معرفت و معنویت با هنر ستایشگری و مداحی

آمل- رئیس سازمان هیئت مذهبی و تشکل های دینی سازمان تبلیغات اسلامی با بیان این که ستایشکری و مداحی معجونی از مباحث معرفتی، معنوی و هنر است، گفت: هیئات مذهبی سبب پویایی انسان ها می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجید باباخانی شامگاه دوشنبه در همایش مداحان مازندران در سالن ارشاد آمل با اظهار اینکه استقامت در راه خدا و مسیر انقلاب اسلامی برابر شرق و غرب سخت است، افزود: عمل کردن طبق فرمان خدا و دین امری سخت به شمار می‌رود.

وی افزود: طبق دستور دین عمل کردن سخت است اما برای مبلغ و کسی که در مسیر انقلاب و اسلام قرار دارد این کار سختی نیست بلکه باید علاوه براین که خودمان مسیر را طی می‌کنیم هرکسی که تبعیت می‌کند نیز طبق دستورات دین عمل و استقامت کند.

وی ادامه داد: طبق فرمایش مقام معظم رهبری هنر مداحی و ستایشگری قدرتی است که معجون سه گانه از جمله مباحث معرفتی، معنوی و هنر را در هم آمیخته است و هرکدام از این مباحث دارای حوزه نفوذ است.

حجت الاسلام مجید باباخانی اظهار داشت: معجون ستایشگری معجزه آساست زیرا هیئات سبب زنده شدن و پویایی جوانان می‌شود و هیئت حلقه‌ای واسط بین زمین و آسمان است وانسان را به آسمان متصل می‌کند.

رئیس سازمان هیئت مذهبی و تشکل‌های دینی سازمان تبلیغات اسلامی بر لزوم استقامت و پایداری در مسیر حق و انقلاب اسلامی تاکید کرد و گفت: امیدواریم انقلاب ما به ظهور منجی عالم بشریت متصل شود.

کد مطلب 5702433

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