آمیخته شدن معجون معرفت و معنویت با هنر ستایشگری و مداحی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجید باباخانی شامگاه دوشنبه در همایش مداحان مازندران در سالن ارشاد آمل با اظهار اینکه استقامت در راه خدا و مسیر انقلاب اسلامی برابر شرق و غرب سخت است، افزود: عمل کردن طبق فرمان خدا و دین امری سخت به شمار می‌رود.

وی افزود: طبق دستور دین عمل کردن سخت است اما برای مبلغ و کسی که در مسیر انقلاب و اسلام قرار دارد این کار سختی نیست بلکه باید علاوه براین که خودمان مسیر را طی می‌کنیم هرکسی که تبعیت می‌کند نیز طبق دستورات دین عمل و استقامت کند.

وی ادامه داد: طبق فرمایش مقام معظم رهبری هنر مداحی و ستایشگری قدرتی است که معجون سه گانه از جمله مباحث معرفتی، معنوی و هنر را در هم آمیخته است و هرکدام از این مباحث دارای حوزه نفوذ است.

حجت الاسلام مجید باباخانی اظهار داشت: معجون ستایشگری معجزه آساست زیرا هیئات سبب زنده شدن و پویایی جوانان می‌شود و هیئت حلقه‌ای واسط بین زمین و آسمان است وانسان را به آسمان متصل می‌کند.

رئیس سازمان هیئت مذهبی و تشکل‌های دینی سازمان تبلیغات اسلامی بر لزوم استقامت و پایداری در مسیر حق و انقلاب اسلامی تاکید کرد و گفت: امیدواریم انقلاب ما به ظهور منجی عالم بشریت متصل شود.