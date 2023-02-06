۲۴۰۰ تن برنج وارداتی در بازار آذربایجان غربی توزیع می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نادر رحیمی در این زمینه افزود: با توجه به فرارسیدن ایام پایانی سال و همزمانی آن با ماه مبارک رمضان و به منظور تأمین کالاهای اساسی و تنظیم بازار، ۲ هزار و ۴۰۰ تن برنج هندی به قیمت مصوب دولتی از قرار کیلویی ۳۵ هزار تومان و برنج تایلندی از قرار کیلویی ۱۸ هزار تومان در شهرهای استان در حال توزیع است.
وی بیان کرد: در همین راستا ۴۱۰ تن گوشت گوساله منجمد و ۲۰۵ تن گوشت گوسفندی وارداتی با قیمت مصوب در سطح شهرستانهای استان در حال توزیع است.
معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی آذربایجان غربی اضافه کرد: میانگین قیمت هر کیلوگرم از گوشتهای توزیعی حدود ۱۵۰ هزار تومان است و با توجه به وجود ذخیره سازی مناسب این اقلام روند توزیع گوشت منجمد تا ایام عید نوروز و ماه مبارک رمضان به صورت مستمر در سطح استان ادامه دارد.
رحیمی بیان کرد: این میزان توزیع از طریق شبکههای توزیع فروشگاههای زنجیرهای، تعاونیهای مصرف کارگری، کارمندی، محلی و کارگروههای تنظیم بازار استان در حال انجام است.
آذربایجان غربی دارای بیش از سه میلیون نفر جمعیت و ۲۳۵ هزار بهره بردار در بخش کشاورزی است.
این استان با تولید سالانه ۶.۸ میلیون تن انواع محصولات کشاورزی یکی از قطبهای کشاورزی کشور محسوب میشود.
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