  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۱۸ بهمن ۱۴۰۱، ۹:۳۱

برای اولین بار در جهان؛

کشف درمان دارویی آپنه خواب توسط پزشک بیرجندی

کشف درمان دارویی آپنه خواب توسط پزشک بیرجندی

بیرجند- درمان دارویی آپنه انسدادی خواب برای اولین بار توسط «سید محمد موسوی میرزائی» متخصص مغز و اعصاب و رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند کشف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد موسوی میرزایی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و مخترع پیش داروی درمان آپنه انسدادی خواب در نشست خبری اظهارکرد: این محصول اولیه برای درمان ۴۰ بیمار داوطلب مورد استفاده قرار گرفته که خوشبختانه نتایج درمانی بسیار موفق و قابل قبولی را به دست آورده ایم.

وی با اشاره به علائم و نشانه‌های آپنه خواب گفت: سردردهای صبحگاهی، حافظه ضعیف، بد خلقی، خر و پف بلند، افزایش وزن و تکرر ادرار از جمله علائم این بیماری می‌باشد.

مخترع پیش داروی آپنه خواب عنوان کرد: این بیماری از علل سکته مغزی، قلبی، فشارخون، آلزایمر، افسردگی‌های مقاوم، عفونت‌های تنفسی تحتانی، ایجاد سرطان‌ها، نارسایی کلیه و کبد چرب و… است.

موسوی میرزایی با بیان اینکه ۲۰ تا ۳۰ درصد جمعیت جهان از بیماری آپنه انسدادی خواب رنج می‌برند، عنوان کرد: برای اولین بار در جهان ملکولی به‌دست آوردیم که درمان کننده بیماری آپنه خواب است و افتخار بزرگی برای جمهوری اسلامی محسوب می‌شود.

متخصص مغز و اعصاب تصریح کرد: بعد از استفاده افشانه پیش دارویی نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که بسیاری از علائم بیماری کاهش یافته یا از بین رفته است.

موسوی میرزایی با تاکید بر اینکه در تاریخ ایران تاکنون تولید کننده هیچ دارویی برای اولین بار نبوده‌ایم، افزود: اکنون ادعا داریم پیش دارویی در بیرجند و یک استان مرزی برای اولین بار ساخته شده که نمونه‌ای در جهان ندارد.

وی با بیان اینکه ثبت اختراع جهانی این محصول انجام شده است، گفت: معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور در ثبت جهانی این دارویی کمک‌های شایانی به من داشته است.

وی تصریح کرد: تولید انبوه محصول نیاز به اقدامات تخصصی داروسازی دارد که ۲ تا سه سال زمان نیاز است.

موسوی میرزایی با تاکید مجدد بر اینکه بعد از مجوزهای لازم پیش دارو تبدیل به دارو و سپس به تولید انبوه خواهد رسید عنوان کرد: بهترین شکل همان افشانه است که بیماران راحت تر می‌توانند از آن استفاده کنند.

وی عنوان کرد: آمادگی داریم در هر فضا، زمان و مکانی پیش دارو را راستی آزمایی کنیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اشاره به حضور بیماری که بعد از پنج سال آپنه خواب او درمان شده است اظهار داشت: ۴۰ بیمار با اختلال خواب شدید مورد آزمایش قرار گرفتند که افسردگی و اضطراب شدید داشتند اما بعد از استفاده پیش دارو حدود ۷۰ درصد افسردگی و خستگی آنها بهبود یافت و عمده بیماران اختلال خواب آنها درمان شده است.

کد مطلب 5702690

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها