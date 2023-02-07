۲۴۵۳ باشگاه ورزشی مازندران دارای مجوز هستند

به گزارش خبرنگار مهر، عادل عالیشان صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به افزایش سطح نظارت بر باشگاه‌های ورزشی گفت: در مازندران تا بهمن ماه امسال ۲۴۵۳ باشگاه فعال مجوزدار داریم، اما هنوز برخی باشگاه‌ها فاقد مجوز هستند و این اشخاص تنها تا پایان سال برای دریافت مجوز فرصت خواهند داشت.

مدیرکل ورزش و جوانان در خصوص فعالیت باشگاه‌ها در سطح استان اظهارکرد: سهم عمده‌ای از فعالیت ورزش استان به دوش باشگاه‌های ورزشی است و خدمات شایانی را به جامعه ورزش ارائه می‌دهند.

ی با بیان اینکه حمایت‌های اداره کل ورزش و جوانان از باشگاه‌هایی که مجوز دارند افزایش پیدا خواهد کرد، ادامه داد: با همکاری نهادهای نظارتی پیگیر وضعیت باشگاه‌ها هستیم. ضمن اینکه باشگاه‌هایی که مجوز فعالیت ندارند تا پایان سال برای اخذ مجوزهای مربوطه فرصت دارند و در صورت عدم دریافت مجوز با آن‌ها برخورد خواهد شد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان مازندران از برخورد جدی با باشگاه‌های ورزشی متخلف گفت و خاطرنشان کرد: مواردی از فعالیت سالن‌های ورزشی بدون مجوز و مختلط گزارش شده است که ضمن بررسی و در صورت صحت، با متخلفین برخورد خواهد شد.

عالیشان افزود: در این راستا، تیمی از بازرسی و حراست اداره کل ورزش و جوانان با حضور نمایندگانی از دیگر دستگاه‌های ذیربط از باشگاه‌های ورزشی بازدید خواهند کرد و در صورت اثبات تخلف، برخورد جدی صورت خواهد گرفت.