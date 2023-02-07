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۱۸ بهمن ۱۴۰۱، ۱۰:۱۴

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران:

۲۴۵۳ باشگاه ورزشی مازندران دارای مجوز هستند

۲۴۵۳ باشگاه ورزشی مازندران دارای مجوز هستند

ساری- مدیرکل ورزش و جوانان مازندران با بیان اینکه دو هزار و ۴۵۳ باشگاه فعال ورزشی استان دارای مجوز است، گفت: هنوز برخی از باشگاه ها فاقد مجوز هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، عادل عالیشان صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به افزایش سطح نظارت بر باشگاه‌های ورزشی گفت: در مازندران تا بهمن ماه امسال ۲۴۵۳ باشگاه فعال مجوزدار داریم، اما هنوز برخی باشگاه‌ها فاقد مجوز هستند و این اشخاص تنها تا پایان سال برای دریافت مجوز فرصت خواهند داشت.

مدیرکل ورزش و جوانان در خصوص فعالیت باشگاه‌ها در سطح استان اظهارکرد: سهم عمده‌ای از فعالیت ورزش استان به دوش باشگاه‌های ورزشی است و خدمات شایانی را به جامعه ورزش ارائه می‌دهند.

ی با بیان اینکه حمایت‌های اداره کل ورزش و جوانان از باشگاه‌هایی که مجوز دارند افزایش پیدا خواهد کرد، ادامه داد: با همکاری نهادهای نظارتی پیگیر وضعیت باشگاه‌ها هستیم. ضمن اینکه باشگاه‌هایی که مجوز فعالیت ندارند تا پایان سال برای اخذ مجوزهای مربوطه فرصت دارند و در صورت عدم دریافت مجوز با آن‌ها برخورد خواهد شد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان مازندران از برخورد جدی با باشگاه‌های ورزشی متخلف گفت و خاطرنشان کرد: مواردی از فعالیت سالن‌های ورزشی بدون مجوز و مختلط گزارش شده است که ضمن بررسی و در صورت صحت، با متخلفین برخورد خواهد شد.

عالیشان افزود: در این راستا، تیمی از بازرسی و حراست اداره کل ورزش و جوانان با حضور نمایندگانی از دیگر دستگاه‌های ذیربط از باشگاه‌های ورزشی بازدید خواهند کرد و در صورت اثبات تخلف، برخورد جدی صورت خواهد گرفت.

کد مطلب 5702754

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