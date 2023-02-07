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۱۸ بهمن ۱۴۰۱، ۱۴:۳۳

در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اعلام شد:

۳ میلیون گردشگر خارجی در ۹ ماه امسال وارد ایران شدند

۳ میلیون گردشگر خارجی در ۹ ماه امسال وارد ایران شدند

معاون وزیر گردشگری، آمار گردشگران ورودی و خروجی طی ۹ ماه امسال را اعلام کرد.

علی اصغر شالبافیان معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: در سال ۱۴۰۰ بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار گردشگر وارد کشور شده‌اند که از این تعداد ۱۱ درصد بازدیدکنندگان یک روزه بوده‌اند، یعنی اقامتی نداشته‌اند.

وی افزود: همچنین تعداد گردشگران خروجی از کشور نیز بیش از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر بوده که از این تعداد حدود ۱۰ درصد بازدیدکننده یک روزه خروجی از کشور بوده‌اند.

معاون وزیر گردشگری گفت: در ۹ ماهه نخست امسال هم بیش از ۳ میلیون گردشگر وارد کشور شده‌اند که حدود ۱۴ درصد این گردشگران بازدیدکننده یک روزه بودند.

وی خاطر نشان کرد: همچنین در سال جاری بیش از ۷ میلیون گردشگر از کشور خارج شده‌اند که از این تعداد نیز حدود ۶ درصد بازدیدکننده یک روزه خروجی از کشور بوده‌اند.

کد مطلب 5703088

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