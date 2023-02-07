۳ میلیون گردشگر خارجی در ۹ ماه امسال وارد ایران شدند

علی اصغر شالبافیان معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: در سال ۱۴۰۰ بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار گردشگر وارد کشور شدهاند که از این تعداد ۱۱ درصد بازدیدکنندگان یک روزه بودهاند، یعنی اقامتی نداشتهاند.
وی افزود: همچنین تعداد گردشگران خروجی از کشور نیز بیش از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر بوده که از این تعداد حدود ۱۰ درصد بازدیدکننده یک روزه خروجی از کشور بودهاند.
معاون وزیر گردشگری گفت: در ۹ ماهه نخست امسال هم بیش از ۳ میلیون گردشگر وارد کشور شدهاند که حدود ۱۴ درصد این گردشگران بازدیدکننده یک روزه بودند.
وی خاطر نشان کرد: همچنین در سال جاری بیش از ۷ میلیون گردشگر از کشور خارج شدهاند که از این تعداد نیز حدود ۶ درصد بازدیدکننده یک روزه خروجی از کشور بودهاند.
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