۳ میلیون گردشگر خارجی در ۹ ماه امسال وارد ایران شدند

علی اصغر شالبافیان معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: در سال ۱۴۰۰ بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار گردشگر وارد کشور شده‌اند که از این تعداد ۱۱ درصد بازدیدکنندگان یک روزه بوده‌اند، یعنی اقامتی نداشته‌اند.

وی افزود: همچنین تعداد گردشگران خروجی از کشور نیز بیش از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر بوده که از این تعداد حدود ۱۰ درصد بازدیدکننده یک روزه خروجی از کشور بوده‌اند.

معاون وزیر گردشگری گفت: در ۹ ماهه نخست امسال هم بیش از ۳ میلیون گردشگر وارد کشور شده‌اند که حدود ۱۴ درصد این گردشگران بازدیدکننده یک روزه بودند.

وی خاطر نشان کرد: همچنین در سال جاری بیش از ۷ میلیون گردشگر از کشور خارج شده‌اند که از این تعداد نیز حدود ۶ درصد بازدیدکننده یک روزه خروجی از کشور بوده‌اند.