به گزارش خبرگزاری مهر، رهبر معظم انقلاب اسلامی یازدهم آبان ماه ۱۴۰۱ به مناسبت روز ملی مبارزه با استکبار در دیدار با دانش آموزان، از آموزش و پرورش مطالبه درج اسناد و محتواهای مربوط به خباثت‌ها و توطئه‌های آمریکا و مضامین اسناد لانه جاسوسی در محتوای آموزشی و کتاب‌های درسی را مطرح کردند تا ملت شریف ایران بدانند آمریکایی‌ها در مدت حضورشان در ایران چه خیانت‌هایی انجام داده‌اند. ایشان این مطالبه را از مدیران آموزش و پرورش دولت قبل نیز داشتند.

در همین راستا سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در دولت سیزدهم با شروع نهضت شناختی در بین آینده‌سازان میهن اسلامی‌مان نسبت به مضامین اسناد لانه جاسوسی، مجموعه «راز سفارت» را در دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی منتشر کرد.

گروه تولید محتوای رشد در این بسته تازه انتشار یافته، با مخاطبان خودش اینگونه به گفتگو نشسته است:

چرا روز مبارزه با استکبار جهانی؟

در صفحات تقویم هر سال، ۱۳ آبان‌ماه به عنوان تسخیر لانه جاسوسی و روز مبارزه با استکبار جهانی نام‌گذاری شده است.

چرا به سفارت آمریکا، لانه جاسوسی، و روز تسخیر آن را روز مبارزه با استکبار جهانی می‌نامند؟

«راز سفارت» به‌دنبال کمک به نوجوان سرحال و پُرامید ایرانی برای این رمزگشایی با مسیرهای متنوع است. آماده‌ای؟

این ویژه‌نامه با مشارکت کارشناسان، معلمان و مربیان و دانش آموزان در بستری تعاملی که به بهانه رویداد پیش بینی شده در این ویژه‌نامه ایجاد خواهد شد، به مرور تکمیل یافته و منبع مناسبی برای پشتیبانی از برنامه رسمی مدارس کشور و کتاب‌های درسی خواهد شد.

«راز سفارت» را در پیوند زیر مشاهده کنید:

https://www.roshd.ir/laneh