  1. استانها
  2. مرکزی
۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۴

سفیران خدمت سپاه روح‌الله مرکزی برای ۸۶ روستای خنداب به خط شدند

سفیران خدمت سپاه روح‌الله مرکزی برای ۸۶ روستای خنداب به خط شدند

خنداب- فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی گفت: در جوار مزار شهید پاک‌پور، سفیران خدمت سپاه این استان برای ۸۶ روستای خنداب به خط شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مرتضی عمومهدی‌پیش از ظهر پنجشنبه در حاشیه گرامیداشت هفته دفاع مقدس که در جوار مزار شهید پاک‌پور برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: نیروی زمینی سپاه به مناسبت هفته دفاع مقدس، برنامه‌های ویژه‌ای را در شهرستان خنداب و روستاهای پیرامون مزار این شهید تدارک دیده است.

وی افزود: این برنامه‌ها با برگزاری اجلاسیه شهدای روستا و گرامیداشت شهید پاک‌پور و برادرش شهید رضا پاکپور همراه است و امروز نیز اجلاسیه‌ای با حضور حدود ۲ هزار نفر در جوار مزار شهید پاک‌پور برگزار می‌شود.

فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی با اشاره به برنامه‌های خدمت‌رسانی در منطقه گفت: اردوهای جهادی با عنوان «سفیران خدمت» برای کمک به مردم محروم شهرستان و به‌ویژه ساکنان ۸۶ روستای خنداب اجرا می‌شود.

عمومهدی، محرومیت‌زدایی و سازندگی، اهدای نوشت‌افزار به دانش‌آموزان نیازمند و توزیع غذای گرم را از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده عنوان کرد و افزود: بیمارستان صحرایی نیروی زمینی سپاه نیز با برخورداری از امکانات پیشرفته، خدمات درمانی مورد نیاز را به مردم منطقه ارائه می‌کند.

وی ادامه داد: یگان موتوری نیروی زمینی سپاه نیز پس از توقف در اراک، در این برنامه حضور می‌یابد.

فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی هدف از گردهمایی مردم، مسئولان، نیروهای سپاه و بسیج سازندگی را تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا و آغاز موجی از خدمت‌رسانی در منطقه عنوان کرد.

سردار عمومهدی در بخش دیگری از سخنان خود به طرح «نوجوانه‌ها» اشاره کرد و گفت: تابستان امسال ۷۰۰ پایگاه در این طرح مشارکت کردند و بیش از ۶ هزار دانش‌آموز در آن ثبت‌نام شدند.

وی افزود: برنامه‌های فرهنگی، اردوهای تفریحی، فعالیت‌های ورزشی و هنری و برنامه‌های تربیتی در چارچوب طرح «نوجوانه‌ها» اجرا شد و آیین اختتامیه آن نیز مهرماه برگزار می‌شود.

کد مطلب 6957356

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها