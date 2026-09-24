به گزارش خبرنگار مهر، سردار مرتضی عمومهدیپیش از ظهر پنجشنبه در حاشیه گرامیداشت هفته دفاع مقدس که در جوار مزار شهید پاکپور برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: نیروی زمینی سپاه به مناسبت هفته دفاع مقدس، برنامههای ویژهای را در شهرستان خنداب و روستاهای پیرامون مزار این شهید تدارک دیده است.
وی افزود: این برنامهها با برگزاری اجلاسیه شهدای روستا و گرامیداشت شهید پاکپور و برادرش شهید رضا پاکپور همراه است و امروز نیز اجلاسیهای با حضور حدود ۲ هزار نفر در جوار مزار شهید پاکپور برگزار میشود.
فرمانده سپاه روحالله استان مرکزی با اشاره به برنامههای خدمترسانی در منطقه گفت: اردوهای جهادی با عنوان «سفیران خدمت» برای کمک به مردم محروم شهرستان و بهویژه ساکنان ۸۶ روستای خنداب اجرا میشود.
عمومهدی، محرومیتزدایی و سازندگی، اهدای نوشتافزار به دانشآموزان نیازمند و توزیع غذای گرم را از جمله برنامههای پیشبینیشده عنوان کرد و افزود: بیمارستان صحرایی نیروی زمینی سپاه نیز با برخورداری از امکانات پیشرفته، خدمات درمانی مورد نیاز را به مردم منطقه ارائه میکند.
وی ادامه داد: یگان موتوری نیروی زمینی سپاه نیز پس از توقف در اراک، در این برنامه حضور مییابد.
فرمانده سپاه روحالله استان مرکزی هدف از گردهمایی مردم، مسئولان، نیروهای سپاه و بسیج سازندگی را تجدید میثاق با آرمانهای شهدا و آغاز موجی از خدمترسانی در منطقه عنوان کرد.
سردار عمومهدی در بخش دیگری از سخنان خود به طرح «نوجوانهها» اشاره کرد و گفت: تابستان امسال ۷۰۰ پایگاه در این طرح مشارکت کردند و بیش از ۶ هزار دانشآموز در آن ثبتنام شدند.
وی افزود: برنامههای فرهنگی، اردوهای تفریحی، فعالیتهای ورزشی و هنری و برنامههای تربیتی در چارچوب طرح «نوجوانهها» اجرا شد و آیین اختتامیه آن نیز مهرماه برگزار میشود.
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