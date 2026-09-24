چالش جدید گارد رأس اسبق تیم ملی روی نیمکت لیگ برتر

به گزارش خبرنگار مهر، فصل جدید لیگ برتر بسکتبال کشور از ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵ آغاز خواهد شد و تیم بسکتبال گلنور اصفهان به مصاف رقبای خود خواهد رفت.

گلنور در سی و هفتمین دوره لیگ برتر بسکتبال که از ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۴ آغاز شد و با توجه به جنگ تحمیلی ناتمام ماند، فصل را در رده هفتم جدول ۱۱ تیمی مسابقات به پایان رساند؛ کاراکالی‌ها در پایان هفته بیست و دوم پس از انجام ۱۹ بازی، ۸ برد و ۱۱ شکست در کارنامه خود ثبت کردند.

نماینده اصفهان در فصل جدید با اعتماد به چهره نام‌آشنای بسکتبال اصفهان یعنی آرن داوودی، او را به عنوان سرمربی تیم انتخاب کرده تا این بسکتبالیت سابق نخستین سال حضور در لیگ برتر به عنوان مسئول فنی را در قامت سرمربی گلنور تجربه کند.

گلنوری‌ها در این فصل با تکیه بر نیروهای جوان و بومی پا به عرصه رقابت خواهند گذاشت: کیانمهر کوچکی، محمد شمسی، متین اسماعیلی، کیاشا طاهری، کامیار محمدی، ارشیا امینی و صالح مرادیان از جمله بازیکنانی هستند که در فصل جدید برای گلنور به میدان خواهند رفت.

آرن داوودی، سرمربی تیم بسکتبال گلنور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص ورود به دنیای مربی‌گری اظهار داشت: بعد این که لیگ فصل قبل نیمه‌کاره ماند، تصمیم گرفتم دیگر بازی نکنم، من همیشه دوست داشتم نفر اول تیم باشم و با توجه به شرایط بدنی و تمرینات پرفشاری که باید پشت سر می‌گذاشتم، از دنیای حرفه‌ای به عنوان بازیکن خداحافظی کردم.

وی افزود: سپس به عنوان مربی کارم را آغاز کردم که در لیگ استان با تیم آکادمی شخصی خود شرکت کرده و مقام دوم را کسب کردیم، پس از این با پیشنهاد باشگاه گلنور برای هدایت تیم بزرگسالان این باشگاه مواجه شدم و این مسؤلیت را پذیرفتم.

داوودی تصریح کرد: آماده‌ایم در سوپر لیگ ایران حضور یابیم و کار بزرگی انجام دهیم؛ هفته سومی است که تمرینات خود را پیگیری می‌کنیم؛ نزدیک به ۱۰ بازیکن زیر ۲۰ سال داریم، ۳ بازیکن با تجربه بالای ۳۰ سال در کنار آن‌ها هستند.

سرمربی گلنور گفت: سختی داریم چرا که بعضی از بازیکنان با آسیب مواجه هستند اما کار می‌کنیم تا با بهترین وضعیت لیگ را آغاز کنیم.

وی با بیان این که وقتی در زمین مسابقه بازیکن تیم بودم و به عنوان گارد مرکزی بازیکنان را هدایت می‌کردم شرایط متفاوت بود، خاطرنشان کرد: حالا روی نیمکت می‌نشینم و شاید بعضی وقت‌ها دلم می‌خواهد وارد زمین شوم و خودم کار را انجام دهم اما باید تجربیات خود را به بازیکنان انتقال دهم تا آن‌ها دستورات را به مرحله اجرا در بیاورند.

داوودی تصریح کرد: خودم هم با شرایط آشنا می‌شوم و پروسه زمان‌بری خواهد بود، نمی‌خواهم بگویم تیم ما جوان است و به دنبال این صحبت‌ها نیستیم، دست و پا بسته نیستیم و هر تیمی باید با پتانسیلی که دارد بهترین عملکرد را داشته باشد.

سرمربی تیم بسکتبال گلنور گفت: امیدوارم بازی‌های خوب و روبه پیشرفتی انجام دهیم تا حرفی برای گفتن در آینده داشته باشیم؛ فکر نمی‌کنم تا شروع فصل تغییر دیگری داشته باشیم، ۶ بازیکن تیم ملی جوانان را در اختیار داریم.

وی ادامه داد: از پتانسیل گلنور شهر قدس و تیم جوانان خودمان استفاده کردیم و در کنار آن‌ها ۳ بازیکن باتجربه گلنور را هم داریم؛ اگر شرایط باشگاه و کشور مهیا باشد بازیکن خارجی جذب خواهیم کرد، در غیراینصورت با همین شرایط ادامه می‌دهیم.

داوودی در خصوص توانایی‌های بسکتبالیست‌های اصفهانی گفت: همیشه گفتم اصفهان پتانسیل این را دارد که ۲ تیم لیگ برتری داشته باشد، ما باید بستر را برای بسکتبالیست‌های اصفهانی مهیا کنیم، همیشه به این شکل نیست که فقط باشگاه‌ها باید حمایت کنند، بازیکنان هم باید با بهبود عملکرد فنی خود در این مسیر تلاش کنند.

سرمربی گلنور در پایان گفت: وقتی در رده‌های پایه وارد باشگاه ذوب‌آهن شدیم، تلاش کردیم و بعدها ۸ نفر از بازیکنان تیم ملی‌ای که مقام قهرمانی‌ آسیا را به دست آورد از ذوب‌آهن بودند؛ باید از باشگاه گلنور تشکر کنم که در این شرایط سخت اقتصادی به حمایت خود از رشته بسکتبال ادامه دادند.