ابوالفضل ساروقیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرارسیدن سال تحصیلی جدید اظهار کرد: به مناسبت بازگشایی مدارس، خدمت‌رسانی ناوگان اتوبوس‌رانی شهری از ابتدای مهرماه تا ۱۵ مهرماه به صورت رایگان انجام خواهد شد.

وی ابراز کرد: این طرح در تمام خطوط اتوبوس‌رانی شهر و از ساعت ۶ صبح تا ۱۴ اجرا می‌شود و هدف از آن، کاهش هزینه‌های تردد خانواده‌ها و تسهیل جابه‌جایی دانش‌آموزان در روزهای آغازین سال تحصیلی است.

شهردار کاشان با دعوت از شهروندان برای استفاده بیشتر از حمل‌ونقل عمومی تصریح کرد: امیدواریم اجرای این طرح با استقبال شهروندان همراه شود و بتوانیم گامی در راستای ترویج فرهنگ استفاده از حمل‌ونقل عمومی و کاهش هزینه‌های تردد خانواده‌ها برداریم.

وی همچنین از اجرای طرح سوخت‌گیری رایگان CNG در جایگاه‌های تحت نظارت شهرداری خبر داد و گفت: همزمان با آغاز مهرماه، شهروندان می‌توانند از ابتدای مهر تا ۱۵ مهرماه از سوخت رایگان CNG در سه جایگاه میدان پلیس، بلوار خلیج فارس و بلوار شهدای نوش‌آباد استفاده کنند.

ساروقیان ادامه داد: این اقدام نیز با هدف رفاه حال شهروندان، کاهش هزینه‌های تردد و تسهیل جابه‌جایی دانش‌آموزان در ایام بازگشایی مدارس انجام می‌شود.

وی با اشاره به برنامه‌های فرهنگی پیش‌بینی‌شده برای ماه مهر خاطرنشان کرد: برنامه‌های فرهنگی و شهروندی و همچنین شادمانه‌های ویژه دانش‌آموزان در مدارس سطح شهر برگزار خواهد شد که هدف آن ایجاد نشاط اجتماعی و فرهنگ‌سازی در حوزه حمل‌ونقل عمومی و حقوق شهروندی است.