کردستان به قطب درمان سرطان در غرب کشور شناخته شود

به گزارش خبرنگار مهر، محسن فتحی سه شنبه شب در جلسه شورای اداری استان خطاب به وزیر بهداشت اظهار داشت: به عنوان مجمع نمایندگان در خانه ملت خواسته ما از شما توسعه نظام بهداشت و درمان در کردستان بود که خوشبختانه شاهد تحقق این مهم هستیم.

وی افزود: امیدواریم مجموعه وزارت بهداشت و درمان در حوزه درمان سرطان، کردستان را نقطه یابی و به عنوان پایلوت غرب کشور بشناسد.

فتحی خاطرنشان کرد: قطعاً با بخش جدید پیوند مغز و استخوان امید آفرینی در منطقه و توریست درمانی توسعه می‌یابد.

نماینده سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی گفت: اقدامات مثبت دولت در منطقه محروم کردستان قابل تقدیر است و در این راستا باید اطلاع رسانی مناسب صورت گیرد.

فتحی عنوان کرد: راه اندازی دانشکده داروسازی در کردستان و تخصیص اعتبارات ویژه به علوم پزشکی استان از انتظارات به حق ماست و در این راستا انتظار می‌رود دغدغه پرداخت کارانه و حقوق اعضای هیئت علمی و کادر سلامت حل و فصل شود.

وی گفت: برای بیمارستان کامیاران با ردیف بودجه‌ای و کلنگ زنی در دولت قبل، متأسفانه هیچ گونه اقدامی انجام نشده که می‌طلبد بودجه‌های کلان برای راه اندازی این بیمارستان تزریق شود.