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۱۸ بهمن ۱۴۰۱، ۲۱:۳۴

نماینده مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی:

کردستان به قطب درمان سرطان در غرب کشور شناخته شود

کردستان به قطب درمان سرطان در غرب کشور شناخته شود

سنندج- نماینده مردم سنندج، کامیاران و دیواندره از وزیر بهداشت خواست که با توجه به زیرساخت های درمانی در کردستان از این استان به عنوان پایلوت درمان سرطان غرب کشور یاد شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن فتحی سه شنبه شب در جلسه شورای اداری استان خطاب به وزیر بهداشت اظهار داشت: به عنوان مجمع نمایندگان در خانه ملت خواسته ما از شما توسعه نظام بهداشت و درمان در کردستان بود که خوشبختانه شاهد تحقق این مهم هستیم.

وی افزود: امیدواریم مجموعه وزارت بهداشت و درمان در حوزه درمان سرطان، کردستان را نقطه یابی و به عنوان پایلوت غرب کشور بشناسد.

فتحی خاطرنشان کرد: قطعاً با بخش جدید پیوند مغز و استخوان امید آفرینی در منطقه و توریست درمانی توسعه می‌یابد.

نماینده سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی گفت: اقدامات مثبت دولت در منطقه محروم کردستان قابل تقدیر است و در این راستا باید اطلاع رسانی مناسب صورت گیرد.

فتحی عنوان کرد: راه اندازی دانشکده داروسازی در کردستان و تخصیص اعتبارات ویژه به علوم پزشکی استان از انتظارات به حق ماست و در این راستا انتظار می‌رود دغدغه پرداخت کارانه و حقوق اعضای هیئت علمی و کادر سلامت حل و فصل شود.

وی گفت: برای بیمارستان کامیاران با ردیف بودجه‌ای و کلنگ زنی در دولت قبل، متأسفانه هیچ گونه اقدامی انجام نشده که می‌طلبد بودجه‌های کلان برای راه اندازی این بیمارستان تزریق شود.

کد مطلب 5703568

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