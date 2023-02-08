به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علامه طباطبایی، هاشم داداش پور در نشست خبری نخستین جشنواره جایزه ملی سردار شهید سلیمانی با تبریک ایام دهه فجر انقلاب اسلامی ایران، نحوه برگزاری این جشنواره را تشریح کرد و افزود: نخستین جشنواره جایزه ملی سردار شهید سلیمانی با حضور دکتر محمدعلی زلفی گل، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در روز دوشنبه ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۱ از ساعت ۹ تا ۱۲ به میزبانی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه سازمان امور دانشجویان، متولی حوزه دانشجویی کل کشور است و وظایف متعددی بر عهده دارد، افزود: یکی از وظایف این سازمان، رسیدگی به امور دانشجویان شاهد و ایثارگر در حوزه های مختلفی همچون آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی است. مصوبات بسیاری در سال‌های گذشته در مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده است تا بر اساس آن مصوبات، سازمان امور دانشجویان بتواند بر حوزه دانشجویان شاهد ایثارگر تمرکز کند.

داداش پور به برنامه های انجام شده این سازمان در حوزه دانشجویان شاهد و ایثارگر اشاره کرد و گفت: تابستان سال گذشته دوره ای با عنوان «ضیافت ملی ایثار» در شهر مشهد مقدس برگزار شد که تلاش می کنیم این برنامه را در سه سطح ملی، منطقه‌ای و دانشگاهی ادامه دهیم. همچنین برنامه دیگری که به دنبال برگزاری آن هستیم، جشنواره قرآنی، فرهنگی و هنری مخصوص دانشجویان شاهد و ایثارگر است.

وی ادامه داد: برنامه سوم نیز برگزاری جشنواره جایزه ملی سردار سلیمانی به منظور شناسایی، معرفی و اعطای بورس تحصیلی به دانشجویان شاهد و ایثارگر است. برای گرامیداشت یاد سردار سلیمانی، این جایزه را با نام مرد بزرگ جهان اسلام نامگذاری کردیم و در تلاش هستیم از طریق این جشنواره و جایزه، بهترین و مستعدترین دانشجویان شاهد و ایثارگر شناسایی شوند.

رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: هدف از برگزاری این جشنواره، شناسایی و معرفی بهترین و برترین دانشجویان شاهد و ایثارگر در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و تجلیل و اعطای بورس تحصیلی به آنها است. البته منظور از اعطای بورس تحصیلی، کمک هزینه تحصیلی است که در ذیل این عنوان آمده است.

وی با بیان اینکه برای دریافت این جایزه، دانشجویان شاهد و ایثارگر باید حائز رتبه های مشخصی در کنکور سراسری ۱۴۰۱ باشند، افزود: در مقطع کارشناسی دانشجویانی که در گروه های آزمایشی علوم تجربی، انسانی و فنی مهندسی بدون در نظرگرفتن سهمیه، رتبه کمتر از ۵۰۰ و در گروه های آزمایشی هنر و زبان رتبه زیر ۳۰۰ را کسب کرده باشند، شامل این بورس تحصیلی می شوند.

داداش پور ادامه داد: در مقطع کارشناسی ارشد نیز دانشجویانی که رتبه های یک تا پنج کد رشته مربوطه را کسب کرده باشند، حائز شرایط لازم برای اخذ این جایزه خواهند بود. همچنین در دوره دکتری دانشجویانی که در امتیاز نهایی مربوط به کنکور دکتری، رتبه های یک تا سه را کسب کرده باشند، از سوی سازمان سنجش برای دریافت این جایزه معرفی می شوند.

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تاکید کرد: در این طرح دانشجویان شاهد و ایثارگری مدنظر ما هستند که بدون در نظر گرفتن سهمیه حائز رتبه های مشخص شده باشند و بر این اساس در این جشنواره از ۱۹ دانشجوی برگزیده شاهد و ایثارگر تقدیر می شود.

وی گفت: دانشجویان برگزیده در شش ماهه اول سال می توانند از این بورس استفاده کنند ولی شرط لازم برای استفاده مستمر از این بورس در ترم های بعد این است که دانشجویان دوره کارشناسی در نیمسال اول باید جزو ۲۰ درصد اول دانشجویان آن کلاس باشند، در دوره کارشناسی ارشد باید جزو ۱۰ درصد دانشجویان آن کد رشته و دانشجویان دکتری باید رتبه اول را کسب کرده باشند. البته دانشجویان دوره دکتری باید آزمون جامع را در پایان ترم سوم بگذرانند و تا پایان اسفند سال دوم، طرح پیشنهادی (پروپزال) خود را ارائه دهند تا بتوانند از این بورس به صورت مستمر استفاده کنند.