نیروهای هلال احمر آذربایجان غربی به ترکیه و سوریه اعزام شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید محبوبی در این زمینه ضمن تاکید بر حمایت‌های بشردوستانه جمعیت هلال احمر اظهار کرد: حضور این نیروها بر اساس شیوه نامه جمعیت هلال احمر و بر اساس وظیفه این جمعیت که در رویدادهای بحرانی در کنار مردم آسیب دیده است، انجام گرفت.

وی ادامه داد: طی فراخوان پس از وقوع زمین لرزه، نیروهای واکنش سریع جمعیت هلال احمر از استان آذربایجان غربی به کشورهای ترکیه و سوریه اعزام شدند.

محبوبی با اشاره به اینکه تیم‌های اعزامی مجهز به محموله‌های امدادی هستند، افزود: تیم‌های دیگری نیز در حال آماده سازی هستند تا در صورت نیاز با هدف کمک به مردم آسیب دیده به این دو کشور اعزام شوند.

سرپرست جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی اضافه کرد: تیم‌های جمعیت هلال احمر استان در زمینه آواربرداری و نجات کسانی که زیر آوار مانده‌اند، فعالیت دارند.