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۱۹ بهمن ۱۴۰۱، ۱۵:۱۲

حمایت «عبداللطیف رشید» از اقدامات انجام شده برای کاهش نرخ دلار

حمایت «عبداللطیف رشید» از اقدامات انجام شده برای کاهش نرخ دلار

رئیس جمهور عراق امروز حمایت قوی از اقدامات انجام شده در زمینه کاهش نرخ دلار در این کشور به عمل آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عراقی واع، عبداللطیف جمال رشید رئیس جمهوری عراق به موضع گیری درباره تصمیمات اتخاذ شده از سوی دولت السودانی برای کاهش نرخ دلار در این کشور پرداخت.

وی در توییتی نوشت: از اقدامات هیئت دولت و بانک مرکزی برای افزایش نرخ دینار که دارای نتایج مثبت بر سطح معیشت و تقویت ارزش پول ملی است حمایت می‌کنیم.

رئیس جمهوری عراق در این توییت بر ادامه اقدامات اصلاحی اقتصادی در بخش‌های مولد و حمایت از سرمایه گذاری و بخش خصوصی و مبارزه با فساد برای دستیابی به رشد و پیشرفت تاکید کرد.

از سوی دیگر بانک رافدین عراق امروز چهارشنبه در بیانیه ای اعلام کرد: فروش دلار به مسافران در فرودگاه بین المللی بغداد با نرخ رسمی ۱۳۲۰ دینار آغاز شده است.

لازم به ذکر است که روز گذشته دولت عراق تصمیم گرفت نرخ ارز را در این کشور ۱۳۰۰ دینار برای هر دلار تعیین کند.

کد مطلب 5704245

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