دهمین پرونده قتل در اردبیل به سازش ختم شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین کثیرلو بعدازظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تلاش هیئت صلح بخشایش ستاد صبر استان در سازش دهمین پرونده قتل به ثمر نشست و منجر به صلح شد.

وی افزود: دو سال قبل طی یک مشاجره گروهی که با انگیزه اختلاف مالی رخ داد یکی از طرفین ناخواسته و به دلیل عدم کنترل خشم مرتکب قتل شده بود.

رئیس دستگاه قضائی استان گفت: با ورود هیأت صلح بخشایش ستاد صبر استان و پیگیری‌های مکرر، خانواده مقتول به ویژه مادر داغ دیده از تصمیم قصاص خود در سالروز وفات حضرت زینب کبری (س) و به حرمت ام‌المصائب کوتاه آمده و قاتل فرزندشان را بخشیدند.

حجت الاسلام کثیرلو افزود: هیأت صلح بخشایش ستاد صبر استان به جز این ده پرونده که با سازش قطعی خاتمه یافته در چندین پرونده دیگر هم به توافقاتی رسیده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: در صورت تأمین مالی برای پرداخت دیه از طرف خانواده‌های قاتل و خیرین بزرگوار استان آن پرونده‌ها نیز ختم به خیر خواهند شد و چند هم استانی دیگر هم به آغوش خانواده و زندگی بازخواهند گشت.