تغییر نگرش پرسپولیس برای حل مشکل بزرگ

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در حالی از ساعت ۱۸ امروز میهمان صنعت نفت آبادان است که با توجه به پیروزی رقیبان در مسیر قهرمانی محکوم به کسب سه امتیاز این دیدار است.

کادر فنی سرخپوشان پایتخت برای کسب پیروزی در این دیدار تغییرات زیادی را در ترکیب خود ایجاد کرد تا نشان دهد نه تنها قصدی برای ریسک استفاده از جوانان ندارد بلکه عطش کسب سه امتیاز را با توجه به یک شکست و یک تساوی از دو بازی قبلی دارد.

یحیی گل محمدی با محرومیت علیرضا بیرانوند چاره‌ای جز تغییر دروازه بان این تیم نداشت تا احمد گوهری برای نخستین بار در لیگ برتر از ابتدا برای سرخ‌ها بازی کند. با این حال استراتژی دفاعی پرسپولیس تغییری نداشت تا یحیی بیشترین تغییر را در چینش خط میانی و حمله داشته باشد. او بار دیگر سینا اسدبیگی را به ترکیب باز گرداند. همچنین مهدی ترابی را با وجود سرما خوردگی در ترکیب قرار داد تا همراه با محمد عمری برای تغذیه مهاجمان تیم اقدام کنند.

سرمربی پرسپولیس شیخ دیاباته و عیسی آل کثیر را همزمان از ابتدا در ترکیب قرار داد تا این تیم پس از ۱۶ هفته با دو مهاجم بازی کند. پرسپولیس در حالی با دو مهاجم تخصصی به میدان می‌رود که این تیم در دو دیدار قبلی‌اش نتوانست دروازه فولاد و آلومینیوم اراک را باز کند تا چاره در افزایش تعداد مهاجمان این تیم دیده شود.

باید دید زوج جدید خط حمله پرسپولیس چه نتیجه‌ای را برای این تیم در دیدار مهم آبادان رقم می‌زنند و می‌توانند گره مشکلات گلزنی پرسپولیس را باز کنند یا همچنان فقر گلزنی پس از جدایی یورگن لوکادیا در پرسپولیس دیده خواهد شد.