جاده مینودشت به گالیکش تا هفته دولت ۱۴۰۲ تعریض می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد دهنوی عصر چهارشنبه در مراسم متمرکز افتتاح یا آغاز عملیات اجرایی پروژه‌های عمرانی، خدماتی، اقتصادی، تولیدی و اشتغالزای مینودشت اظهارکرد: ارتباط دولت سیزدهم و مدیران آن با مردم و حضور در جمع آنها و شنیدن دغدغه‌ها و مطالبات شأن، به مراتب بهتر از سنوات قبل شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان افزود: سد نرماب چهل چای با تزریق منابع لازم از محل مصوبات سفر اسفند سال قبل رئیس جمهور به گلستان و منابع تهاتر نفت تا پایان سال آینده و تعریض محور مینودشت به گالیکش تا هفته دولت سال ۱۴۰۲ به بهره‌برداری خواهد رسید.

فرماندار مینودشت هم در این مراسم گفت: در دهه فجر امسال، هزار و ۳۵ پروژه و طرح عمرانی، خدماتی، اقتصادی و تولیدی با اعتبار تقریبی ۳۸۰ میلیارد تومان و اشتغالزایی هزار و ۸۵ نفر در این شهرستان انقلابی افتتاح یا عملیات اجرایی آن شروع می‌شود.

محمدتقی قزل سفلی افزود: از مجموع پروژه‌های دهه فجر مینودشت که ارزش اعتباری آن ۷۰ درصد بیشتر از دهه فجر سال قبل است، ۹۰ پروژه عمرانی با اعتبار ۲۱۷ میلیارد و ۲۵۶ میلیون تومان و ۹۴۵ طرح نیز اقتصادی و اشتغالزا با ۱۶۲ میلیارد و ۵۹۵ میلیون تومان است.

وی با بیان اینکه فقط ۱۲ پروژه عمرانی مینودشت در دهه فجر عملیات اجرایی آن آغاز می‌شود، اضافه کرد: مجموع طرح‌های عمرانی و اقتصادی این شهرستان در این ایام توسط ۲۱ دستگاه اجرایی و خدماتی و بخش خصوصی اجرایی شدند.

در پایان این مراسم هم که برخی مدیران کل گلستان یا معاونین آنها حضور داشتند، برخی پروژه‌ها از جمله بخش دیالیز بیمارستان حضرت فاطمه زهرا (س)، آسفالت راه روستایی، طرح توسعه یک واحد تولیدی و برخی واحدهای مسکونی روستایی مینودشت افتتاح و عملیات اجرایی احداث جاده جایگزین پنج روستای واقع در کاسه سد نرماب چهل چای آغاز شد.