جعفری: جودوکاران ایران شرافتمندانه مبارزه کردند

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، مریم جعفری در پایان مسابقات جودوکاران ایران در بیستمین دوره بازی های آسیایی گفت: با وجود تلاش همه ملی پوشان و مبارزات غیرتمندانه آنها نتوانستیم به مدال برسیم و شرمنده مردم عزیز کشورمان شدیم.

وی در مورد از دست رفتن شانس مدال مریم بربط گفت: کمترین حق مریم رسیدن به فینال بود. ما روی مدال طلای او حساب کرده بودیم و از این که به حقش نرسید ناراحت هستیم چون شایستگی کسب مدال طلا را داشت.

سرمربی تیم ملی ادامه داد: مریم بربط غیرت به خرج داد و جانانه جنگید اما در مبارزه با حریف ژاپنی ناداوری صورت گرفت و مدال ملی پوش ایران را از او گرفتند.

وی در مورد عملکرد مهسا شکیبایی و سمیراخاک خواه گفت: این دو جودوکار با ۱۵ و ۱۷ سال در این دوره از بازی ها حضور داشتند. هدف ما این بود که آینده نگری کنیم. گرچه این دو شایسته مدال گرفتن بودند اما حریفان قدرتمندی داشتند.

معصومه جعفری ادامه داد: همه می دانند که در یک سال گذشته شرایط کشور چگونه بود و چقدر تمرین کردن سخت بود. با این حال تیم یکدست و خوبی داشتیم و فدراسیون هم حمایت کرد که در دوماه اخیر با اردوهای خارجی آماده حضور در این بازی ها شویم.

سرمربی تیم ملی جودو بانوان ایران ادامه داد: ناداوری در مبارزات دو جودوکار ایران بسیار تاثیرگذار بود و اگر داوری در مسابقات مریم بربط و الیاس پرهیزگار دخیل نبود قطعا این دو ملی پوش مدال می گرفتند و روی سکو بودند.

جعفری ادامه داد: ایران یک تیم قوی و قدرتمند در جودو دارد که قول می دهم در آینده این تیم روی سکوهای مهم خواهد ایستاد و مدال های خوش رنگی را کسب خواهند کرد. ورزشکاران ما غیرتمندانه و شرافتمندانه مبارزه کردند.

سرمربی تیم ملی جودو بانوان ایران در پایان گفت: شرمنده مردم کشورم شدم که نتوانستیم در این دوره از بازی ها مدال کسب کنیم.