  1. استانها
  2. گیلان
۱۹ بهمن ۱۴۰۱، ۱۹:۱۸

نماینده مردم رودسر و املش در مجلس:

دومین بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی در رودسر ساخته می‌شود

دومین بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی در رودسر ساخته می‌شود

رودسر - نماینده رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی از احداث دومین بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی در رودسر خبر داد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صفری عصر چهارشنبه در آئین افتتاح مرکز خدمات جامع سلامت روستایی کاکرود اشکور در رودسر اظهار کرد: مرکز خدمات کاکرود از پروژه‌های بر زمین مانده این شهرستان بوده که با تأمین اعتبار و معرفی پیمانکار در مدت یکسال به بهره برداری رسید.

وی، حوزه بهداشت و درمان را از اولویت‌ها برشمرد و افزود: نگاه ما به بهداشت و درمان به دلیل ارتباط مستقیم با سلامت مردم باید میدانی و جهادی باشد.

نماینده مردم رودسر و املش به تشریح بخشی از خدمات در حوزه بهداشت و درمان این دو شهرستان پرداخت و بیان کرد: بهره برداری از دستگاه سی تی اسکن در بیمارستان رودسر و دستگاه‌های اکسیژن ساز در بیمارستان‌های رودسر و املش، طرح توسعه بیمارستان املش، تجهیزات بیمارستان رودسر، مرکز جامع سلامت چابکسر، اورژانس رحیم آباد، مرکز جامع سلامت بارگه دشت، افتتاح خانه‌های بهداشت بخشی از اقدامات حوزه بهداشت و درمان این دو شهرستان بوده است.

حجت الاسلام صفری از احداث دومین بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی در رودسر خبر داد و اضافه کرد: مقدمات ساخت دومین بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی رودسر فراهم شده و به جد پیگیر تحقق این مهم هستیم.

وی، گازرسانی و آسفالت راه روستایی اشکور را از مهم‌ترین اولویت‌ها برشمرد و افزود: بیشتر مناطق اشکور گازرسانی شده و فقط دوخوشه لشکان و شوییل با اعتبار ۳۶۰ میلیارد تومان در دست اجرا قرار دارد.

نماینده رودسر و املش از روکش آسفالت محور اشکور به طول ۱۰ کیلومتر خبر داد و اضافه کرد: مقدمات اولیه اجرای عملیات روکش آسفالت محور تونل به بالای اشکور انجام شده و بزودی نهایی می‌شود.

صفری با اشاره به اجرای پروژه گازرسانی در برخی روستاها، بیان کرد: همزمان با اتمام عملیات گازرسانی در روستاها، پروژه آسفالت و سنگفرش شروع می‌شود.

کد مطلب 5704479

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها