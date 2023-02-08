به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صفری عصر چهارشنبه در آئین افتتاح مرکز خدمات جامع سلامت روستایی کاکرود اشکور در رودسر اظهار کرد: مرکز خدمات کاکرود از پروژه‌های بر زمین مانده این شهرستان بوده که با تأمین اعتبار و معرفی پیمانکار در مدت یکسال به بهره برداری رسید.

وی، حوزه بهداشت و درمان را از اولویت‌ها برشمرد و افزود: نگاه ما به بهداشت و درمان به دلیل ارتباط مستقیم با سلامت مردم باید میدانی و جهادی باشد.

نماینده مردم رودسر و املش به تشریح بخشی از خدمات در حوزه بهداشت و درمان این دو شهرستان پرداخت و بیان کرد: بهره برداری از دستگاه سی تی اسکن در بیمارستان رودسر و دستگاه‌های اکسیژن ساز در بیمارستان‌های رودسر و املش، طرح توسعه بیمارستان املش، تجهیزات بیمارستان رودسر، مرکز جامع سلامت چابکسر، اورژانس رحیم آباد، مرکز جامع سلامت بارگه دشت، افتتاح خانه‌های بهداشت بخشی از اقدامات حوزه بهداشت و درمان این دو شهرستان بوده است.

حجت الاسلام صفری از احداث دومین بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی در رودسر خبر داد و اضافه کرد: مقدمات ساخت دومین بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی رودسر فراهم شده و به جد پیگیر تحقق این مهم هستیم.

وی، گازرسانی و آسفالت راه روستایی اشکور را از مهم‌ترین اولویت‌ها برشمرد و افزود: بیشتر مناطق اشکور گازرسانی شده و فقط دوخوشه لشکان و شوییل با اعتبار ۳۶۰ میلیارد تومان در دست اجرا قرار دارد.

نماینده رودسر و املش از روکش آسفالت محور اشکور به طول ۱۰ کیلومتر خبر داد و اضافه کرد: مقدمات اولیه اجرای عملیات روکش آسفالت محور تونل به بالای اشکور انجام شده و بزودی نهایی می‌شود.

صفری با اشاره به اجرای پروژه گازرسانی در برخی روستاها، بیان کرد: همزمان با اتمام عملیات گازرسانی در روستاها، پروژه آسفالت و سنگفرش شروع می‌شود.