بسیج باید یکی از بازوهای مؤثر شهرداری تهران باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای شهر تهران در حاشیه مراسم تودیع و معارفه فرماندهی بسیج شهرداری تهران درباره برخی تغییر و تحولات در سازمان بسیج شهرداری تهران گفت: طی ادوار مختلف مدیریتی افراد متفاوتی در بخش‌های گوناگون حضور داشتند و یا تغییر موقعیت داده‌اند. این وضعیت در بسیج نیز وجود دارد.

وی افزود: با توجه به آشنایی قبلی که با بسیج دارم و درس‌های بسیاری که از این مجموعه گرفتم، بسیج را محمل خدمت به مردم می‌دانم.

نادعلی با اشاره به اهداف بسیج شهرداری تهران اظهار کرد: هدف افرادی که در بسیج حضور پیدا می‌کنند خدمت به مردم است و طول مدت آن نیز اثری بر کیفیت خدمت ندارد.

عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران ادامه داد: معتقدم بسیج در همه مناطق و سازمان‌ها حضور فعال دارد. بسیج روحیه جهادی را پمپاژ و ارائه کمک‌های به موقع را در دستور کار خود قرار می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه بسیج نقش مهمی در آئین پیاده‌روی اربعین ایفا کرده است، بیان کرد: طی این دوره آقای سهامی مسئول بسیج شهرداری بود و در زمان حدوداً یک‎‌ساله خدمت‌شان، خدمات خوبی ارائه کرد. از جمله این خدمات، خدمت ویژه و مؤثر ایشان و تیم خوبشان در آئین پیاده‌روی اربعین سیدالشهدا علیه السلام است.

نادعلی اضافه کرد: افرادی که در گذشته حضور داشتند نیز خدمات فراوانی ارائه کردند. امیدوارم برادر ارجمند جناب آقای حسن‌زاده که بعد از این حضور دارند نیز، موفقیت‌های بسیاری کسب کنند.

سخنگوی شورای شهر تهران گفت: معتقد هستم بسیج شهرداری باید مانند گذشته یکی از بازوهای مؤثر در شهرداری تهران باشد.

به گفته وی هم‌افزایی و فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی می‌تواند از سوی مجموعه بسیج شهرداری صورت گیرد.

نادعلی با اشاره به ارتباط شورا با بسیج شهرداری تهران افزود: کمیته دینی در کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا، کمیته‌ای متناظر با فعالیت‌های بسیج شهرداری تهران است که پس از بررسی برنامه‌های مدیریت جدید، پیشنهادات خود را ارائه می‌کند تا بتوانند نقش ویژه خود را در تمام بخش‌های مختلف مدیریت شهری ایفا کند و امیدواریم حضوری مؤثر داشته باشند.