۵۳۰ میلیارد ریال در بخش معادن استان سمنان سرمایه گذاری شد

یادگار احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه از دهه فجر سال قبل تا دهه فجر امسال ۲۷ پروانه بهره برداری در استان سمنان صادر شده است، بیان کرد: ۴۹۵ میلیون تن ظرفیت استخراج این واحدهای معدنی است که توانسته‌اند برای ۱۴۷ نفر نیز اشتغال ایجاد کنند.

وی با بیان اینکه ذخیره قطعی پروانه‌های استخراج صادر شده در یک سال اخیر در سراسر استان سمنان ۱۶ میلیون تن است، تاکید کرد: مجموعاً این پروانه‌های بهره برداری ۵۳۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری در بخش معدن استان سمنان را محقق کرده است.

گواهی اکتشاف و جلوگیری از خام فروشی

رئیس صنعت معدن و تجارات استان سمنان با بیان اینکه در یک سال اخیر ۱۶ گواهی اکتشاف معدنی نیز در استان صادر شده است، گفت: تناژ ذخیره قطعی این معادن ۱۰ میلیون تن و هزینه عملیات آنها ۶۸ میلیارد ریال برآورد می‌شود.

احمدی با بیان اینکه در این استان ۵۷۰ معدن فعال وجود دارد، تاکید کرد: با تلاش‌های صورت گرفته واحدهای فرآوری معدنی استان سمنان که تا قبل از دولت سیزدهم سه واحد بودند، به ۱۰ واحد افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه ۱۱ واحد فرآوری دیگر هم در سال آینده به بهره برداری خواهند رسید، ابراز کرد: طی دو سال ابتدای دولت سیزدهم تعداد واحدهای فرآوری معدنی استان از سه مورد به ۲۱ واحد افزایش خواهد یافت که نشان می‌دهد تاکید دولت بر عدم خام فروشی است.