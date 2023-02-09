انتقال ۲۸ هزار نفر از ساکنان جنوب ترکیه به مناطق امن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سازمان مدیریت حوادث غیرمترقبه ترکیه اعلام کرد که بیش از ۲۸ هزار نفر از ساکنان مناطق زلزله زده در جنوب این کشور به مناطق امن منتقل شدند.

شمار تلفات زلزله شدید در جنوب ترکیه، به ۱۲ هزار و ۸۷۳ کشته و ۶۲ هزار و ۹۱۴ مجروح افزایش یافته است.

بنابر اعلام نهادهای رسمی، شمار قربانیان زلزله سوریه نیز به ۳ هزار و ۱۶۲ کشته و بیش از ۶ هزار و ۱۰۰ مجروح رسیده است.

در مجموع آمار قربانیان زلزله شدید ۷.۷ ریشتری در جنوب ترکیه به ۱۶ هزار و ۳۵ نفر جان باخته و بیش از ۶۹ هزار نفر مصدوم رسیده است.

در تحولی دیگر، منابع محلی در سوریه و ترکیه از ادامه پس لرزه های زلزله شدید بامداد دوشنبه خبر می دهند. شدت این پس لرزه میان ۳.۵ تا ۴.۵ ریشتر در نوسان بوده است.

شبکه الجزیره نیز تصاویری از وضعیت بحرانی مناطق زلزله زده سوریه و ترکیه در میان سرمای شدید هوا منتشر کرده است: