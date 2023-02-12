علیرضا سرلک پس از کسب عنوان قهرمانی کشور در وزن ۵۷ کیلوگرم کشتی آزاد که به عنوان نخستین مرحله چرخه انتخابی تیم ملی محسوب می‌شد، توانست گام محکمی را برای حضور دوباره در ترکیب تیم ملی بردارد.

وی که عنوان نایب‌قهرمان جهان در سال ۲۰۲۱ را نیز در کارنامه دارد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حالی توانستم عنوان قهرمانی کشور را کسب کنم که همه مدعیان وزن ۵۷ کیلوگرم در مسابقات حضور داشتند و هیچکدام از مدعیان اصلی از این رقابتها معاف نشده بود.

وی افزود: با توجه به در پیش بودن رقابتهای قهرمانی آسیا باید بتوانم عملکرد درخشانی در این مسابقات داشته باشم تا حضورم در ترکیب تیم ملی قطعی و ثابت شود. به نظر من اگر در رقابتهای قهرمانی آسیا مدال طلا بگیرم از جام تختی معاف خواهم شد و بعداً باید با قهرمان جام تختی برای رسیدن به دوبنده تیم ملی بجنگم. به هر حال باید در انتظار تصمیمات کادر فنی باشم و طبق چرخه انتخاب در هر میدانی که بگویند کشتی بگیرم.

وی به عملکرد ضعیف خود در مسابقات جهانی ۲۰۲۲ اشاره کرد و گفت: پس از اینکه در رقابتهای جهانی ۲۰۲۱ توانستم مدال نقره بگیرم، مدتی از تمرینات منظم و جدی دور شدم. البته دلیل این موضوع عدم حضور حریف تمرینی در شهر الیگودرز بود. به هر حال در آن زمان حضور در جام تختی و همچنین چندین بار وزن کم کردن را پشت سر گذاشتم و در دو میدان متوالی و سنگین حضور یافتم. به همین دلیل نتوانستم در مسابقات جهانی سال گذشته میلادی نتیجه خوبی بگیرم.

سرلک در پایان در خصوص سطح رقابتهای قهرمانی آسیا گفت: سطح پیکارهای آسیا در سبک وزن همیشه بالا بوده و این دوره نیز همانطور خواهد بود که باید سعی کنم بهترین نتیجه را بگیرم. البته قهرمانی در آسیا می‌تواند امتیاز خوبی در رنکینگ اتحادیه جهانی تلقی شود. در حال حاضر فقط به مدال طلای آسیا می‌اندیشم چون این عنوان آغاز راه من برای اهداف بزرگ‌تر در سال آینده است. مطمئناً مدال نقره جهان، آخرین مدال من نخواهد بود و با اعتماد بنفس و انگیزه بالایی به رقابتهای جهانی و بازی‌های المپیک می‌اندیشم.