آسیه آقایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به نفوذ سامانه بارش‌زا از شامگاه امروز اشاره و اظهار داشت: فعالیت این سامانه از فردا یکشنبه نیمه غربی و به تدریج اکثر مناطق استان را در بر می‌گیرد و افزایش ابر، بارش برف و باران بویژه در نواحی غربی و جنوبی و وزش باد به نسبت شدید تا شدید را در جنوب استان انتظار داریم.

وی با بیان اینکه این سامانه بارشی تا اوایل روز پنجشنبه به طور متناوب در استان فعال خواهد بود، خاطرنشان کرد: شدت بارش‌ها طی روزهای یکشنبه ۲۳ بهمن و سه‌شنبه و چهارشنبه (۲۵ و ۲۶ بهمن) پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان اصفهان افزود: طی این سه روز، بارش‌های خوبی را در مناطق مستعد بویژه در غرب و جنوب اصفهان خواهیم داشت.

آقایی اضافه کرد: با فعالیت این سامانه بارشی، آب‌گرفتگی معابر، لغزندگی و اختلال در تردد جاده‌ای، کاهش دید و مه‌آلودی و کولاک برف در ارتفاعات و مناطق سردسیر استان دور از انتظار نیست.

وی با بیان اینکه کمینه دمای هوای استان طی این مدت افزایش محسوس بین هفت تا ۱۰ درجه‌ای خواهد داشت، ادامه داد: دمای هوای استان طی ۲۴ ساعت آینده نیز بین سه تا پنج درجه گرم‌تر می‌شود و بر این اساس بیشینه دمای هوای کلان‌شهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۱۰ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به دمای صفر درجه می‌رسد.

آقایی افزود: بوئین میاندشت با دمای ۱۲ درجه سلسیوس زیر صفر و خور و بیابانک با دمای ۱۱ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب سردترین و گرم‌ترین نقاط استان پیش‌بینی می‌شود.‌

هشدار سطح نارنجی هواشناسی درباره تشدید فعالیت سامانه بارشی در اصفهان

اداره کل هواشناسی استان اصفهان همچنین نسبت به تشدید فعالیت سامانه بارشی در استان هشدار سطح نارنجی صادر کرد.

هشدار سطح نارنجی درخصوص پدیده جوی زمانی صادر می‌شود که احتمال خسارت گسترده زیاد بوده و لازم به اتخاذ تدابیری برای خسارت‌های احتمالی است.

بر اساس این اطلاعیه سامانه بارشی از شامگاه امروز شنبه وارد استان می‌شود و بارش برف و باران فردا یکشنبه و روز دوشنبه (۲۳ و ۲۴ بهمن ماه) مناطق غرب و جنوب و به تدریج از نیمه روز سه‌شنبه و چهارشنبه علاوه بر مناطق غرب و جنوب، مناطق مرکزی و شمالی استان اصفهان را فرامی گیرد. بارش برف و باران، وزش تندباد موقتی، مه آلودی، کولاک در گردنه‌ها و ارتفاعات برف‌گیر استان در پی فعالیت چهار روزه این سامانه ناپایدار پیش‌بینی شده است.

در هشدار هواشناسی اصفهان آمده است: احتمال یخبندان، لغزندگی سطح جاده‌ها، بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها و مسیل‌های فصلی، آب‌گرفتگی معابر عمومی و کاهش شعاع دید در جاده‌های کوهستانی و ریزش بهمن طی این مدت وجود دارد.

هواشناسی استان به احتیاط در سفرهای برون شهری و به همراه داشتن تجهیزات زمستانی توصیه و بر لزوم اتخاذ تدابیری در خصوص تردد در مسیرهای مواصلاتی اصفهان با استان‌های همجوار بویژه چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد و محورهای داخل استان تاکید کرده است.