۷ مدال رنگارنگ نتیجه تلاش مشتزنان خردسال گلستان در مسابقات کشوری

علی بیانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هفت مدال رنگارنگ توسط مشتزنان خردسال استان در مسابقات کشوری این رشته کسب شد.

رئیس هیئت بوکس گلستان افزود: در این فستیوال کشوری حافظ رجبلو، محمد علیدوست، طاها نجفی گردن آویز طلا را کسب کرده و عثمان خرمالی و اویس آق به مدال نقره این رقابت‌ها بسنده کردند.

وی ادامه داد: یاسین هاشمی و عارف بدیع موخر هم در این رقابت‌ها روی سکوی سوم قرار گرفتند و به مدال برنز رضایت دادند.

بیانی اضافه کرد: این مسابقات در اصفهان برگزار شد و با نظر مربیان کمیته استعدادیابی و فنی فدراسیون بوکس حافظ رجبلو جز ۱۰ بوکسور برتر مسابقات انتخاب شد.

رئیس هیئت بوکس گلستان بیان کرد: سکونت اقوام متعدد از جمله ترکمن، بلوچ، سیستانی و قزاق با پتانسیل بالا در بوکس، گلستان را به یکی از معادن اصلی‌های استعداد این ورزش در کشور تبدیل کرده اما به دلیل کمبود بودجه قادر به اجرای برنامه‌های خود از جمله طرح‌های استعدادیابی نیستیم.

گفتنی است حدود هزار و ۲۰۰ بوکسور در رده‌های مختلف سنی به صورت سازماندهی شده زیر نظر هیئت بوکس استان گلستان فعالیت می‌کنند.