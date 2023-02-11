بازداشت ۴۸ نفر در ترکیه به اتهام غارت اموال مردم پس از زلزله

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، مقامات ترکیه از دستگیری و بازداشت ۴۸ نفر که پس از زلزله اخیر در این کشور دست به غارت و سرقت اموال زلزله زدگان زده بودند، خبر دادند.

بر اساس این گزارش، افزاد مذکور به منظور انجام تحقیقات به اتهام سرقت و غارت اموال مردم در پی زلزله ۷.۸ ریشتری در ترکیه در بازداشت هستند.

وزارت بهداشت ترکیه امروز شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: تعداد جانباختگان زلزله به ۲۲ هزار و ۳۲۷ نفر افزایش یافته است.

در بیانیه صادره از سوی وزارت بهداشت ترکیه اضافه شده است: تا کنون ۸۰ هزار و ۲۷۸ تَن هم مصدوم شده اند.

گفتنی است در جریان زمین لرزه ۷.۷ ریشتری که ساعت ۰۴:۱۷ بامداد دوشنبه گذشته به وقوع پیوست خسارت‌های زیادی به ساختمان‌ها در مناطق گسترده‌ای از سوریه و ترکیه وارد شد و تیم‌های نجات و جستجو در حال آوار برداری و نجات کسانی هستند که در زیر آوارها گرفتار شده‌اند.

این حادثه مرگبار واکنش‌های گسترده‌ای را به همراه داشته و رهبران کشورهای مختلف با ملت‌های سوریه و ترکیه ابراز همدردی کرده‌اند.

«اورهان تتار» مدیر بخش زلزله در سازمان حوادث غیرمترقبه ترکیه (آفاد) اعلام کرد: قدرت زلزله ۷.۷ ریشتری بامداد دوشنبه گذشته در ترکیه که ۶۵ ثانیه طول کشید، در کنار زلزله دوم که ۴۵ ثانیه بود و در مجموع ۲ دقیقه این منطقه را لرزاند، برابر با قدرت ۵۰۰ بمب اتمی بوده است.

وی افزود: ما پس از این زلزله شاهد خروج خاکسترهای آتشفشان و یا نشت نفت و گاز از عمق زمین نبوده ایم.

این مقام سازمان حوادث غیرمترقبه ترکیه (آفاد) از وقوع بیش از ۲ هزار پس لزره پس از زلزله شدید ۷.۷ ریشتری اخیر خبر داد.