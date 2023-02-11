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۲۳ بهمن ۱۴۰۱، ۰:۰۸

بازداشت ۴۸ نفر در ترکیه به اتهام غارت اموال مردم پس از زلزله

بازداشت ۴۸ نفر در ترکیه به اتهام غارت اموال مردم پس از زلزله

مقامات ترکیه از بازداشت ۴۸ نفر به اتهام سرقت و غارت اموال مردم پس از زلزله اخیر در این کشور خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، مقامات ترکیه از دستگیری و بازداشت ۴۸ نفر که پس از زلزله اخیر در این کشور دست به غارت و سرقت اموال زلزله زدگان زده بودند، خبر دادند.

بر اساس این گزارش، افزاد مذکور به منظور انجام تحقیقات به اتهام سرقت و غارت اموال مردم در پی زلزله ۷.۸ ریشتری در ترکیه در بازداشت هستند.

وزارت بهداشت ترکیه امروز شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: تعداد جانباختگان زلزله به ۲۲ هزار و ۳۲۷ نفر افزایش یافته است.

در بیانیه صادره از سوی وزارت بهداشت ترکیه اضافه شده است: تا کنون ۸۰ هزار و ۲۷۸ تَن هم مصدوم شده اند.

گفتنی است در جریان زمین لرزه ۷.۷ ریشتری که ساعت ۰۴:۱۷ بامداد دوشنبه گذشته به وقوع پیوست خسارت‌های زیادی به ساختمان‌ها در مناطق گسترده‌ای از سوریه و ترکیه وارد شد و تیم‌های نجات و جستجو در حال آوار برداری و نجات کسانی هستند که در زیر آوارها گرفتار شده‌اند.

این حادثه مرگبار واکنش‌های گسترده‌ای را به همراه داشته و رهبران کشورهای مختلف با ملت‌های سوریه و ترکیه ابراز همدردی کرده‌اند.

«اورهان تتار» مدیر بخش زلزله در سازمان حوادث غیرمترقبه ترکیه (آفاد) اعلام کرد: قدرت زلزله ۷.۷ ریشتری بامداد دوشنبه گذشته در ترکیه که ۶۵ ثانیه طول کشید، در کنار زلزله دوم که ۴۵ ثانیه بود و در مجموع ۲ دقیقه این منطقه را لرزاند، برابر با قدرت ۵۰۰ بمب اتمی بوده است.

وی افزود: ما پس از این زلزله شاهد خروج خاکسترهای آتشفشان و یا نشت نفت و گاز از عمق زمین نبوده ایم.

این مقام سازمان حوادث غیرمترقبه ترکیه (آفاد) از وقوع بیش از ۲ هزار پس لزره پس از زلزله شدید ۷.۷ ریشتری اخیر خبر داد.

کد مطلب 5707072

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