وضعیت شهر آدیامانِ ترکیه، شش روز پس از زلزله+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری اسپوتنیک تصاویری از شهر آدیامان در جنوب‌شرقی ترکیه منتشر کرده که نشان می‌دهد میزان تخریب این شهر در زلزله اخیر گسترده بوده و با گذشت ۶ روز از این حادثه عملیات آواربرداری همچنان ادامه دارد.

بر اساس آمار رسمی دولت ترکیه، بر اثر زلزله دوشنبه گذشته، ۱۹۳۹ ساختمان در شهر آدیامان در جنوب‌شرقی ترکیه تخریب شده و تاکنون مرگ ۳۱۰۵ نیز در این شهر ثبت شده و با ادامه آواربردای، افزایش این آمار همچنان وجود دارد.

بنا بر آخرین آماری که «فواد اوکتای»، معاون رئیس‌جمهور ترکیه امروز یکشنبه منتشر کرده تاکنون ۲۴ هزار و ۶۱۷ نفر در زلزله دوشنبه گذشته جان باخته‌اند.

در پی وقوع زلزله ۷.۷ ریشتری در مناطق جنوبی ترکیه، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور این کشور دستور اعلام وضعیت اضطراری در ۱۰ استان را صادر کرد که از چهارشنبه گذشته اجرایی شده. استان‌های «آدانا، آدیامان، دیاربکر، غازیانتپ، قهرمان مرعش، کیلیس، مالاتیا، عثمانیه، هاتای و سانلیورفا» ۱۰ استانی هستند که در آنها اعلام وضعیت اضطراری شده است.

اعلام وضعیت اضطراری در منطقه‌ای موجب افزایش اختیارات مقامات محلی و نهادهای مجری قانون می‌شود و دولت نیز می‌تواند برای پیشبرد بهتر امور، اجرای برخی قوانین در این مناطق را تعلیق و یا قوانین جدید وضع کند.

بامداد دوشنبه زمین‌لرزه بزرگی مناطق جنوبی ترکیه و شمال سوریه را به شدت لرزاند. خبرگزاری فرانسه به نقل از مؤسسه لرزه‌نگاری آمریکا شدت این زمین لرزه را ۷.۹ ریشتر و در جنوب ترکیه اعلام کرده است.

اما مدیریت اضطراری و بلایای طبیعی ترکیه تائید کرد که زمین لرزه‌ای به بزرگی ۷.۴ ریشتر منطقه پازاردیک کوهرامانماراش در جنوب ترکیه را لرزاند. این سازمان ترکیه‌ای در بیانیه‌ای دوم خود اعلام کرد بزرگی این زمین‌لرزه ۷.۷ ریشتر بوده است.

هم‌زمان خبرنگار المیادین هم اعلام کرد که ساکنان استان‌های لاذقیه، حلب و حمص، تا دمشق در سوریه شدت این زمین لرزه بزرگ را احساس کردند. گفته شده در ساعات بامدادی، تعداد زیادی از ساکنان دمشق و استان‌های لاذقیه، حلب و حمص از ترس ترک خوردگی یا ریزش به خیابان‌ها ریختند.

برای اطلاع از اخبار و تحولات روز اول زلزله بزرگ در ترکیه و سوریه روی این لینک کلیک کنید و تحولات روز دوم نیز در این لینک تجمیع شده و تحولات روز چهارشنبه (روز سوم) هم در این لینک قرار دارد.