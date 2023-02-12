لهستان: ارسال جنگنده به اوکراین تصمیم سختی خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «آندره دودا» رئیس جمهور لهستان گفت که ارسال جنگنده‌های اف -۱۶ به اوکراین تصمیم سختی خواهد بود و اقدامات این چنینی نیازمند اجماع کشورهای عضو ناتو است که هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است.

بر اساس این گزارش، رئیس جمهور لهستان در گفتگو با شبکه بی بی سی انگلیس افزود که ارسال جنگنده به اوکراین مشکل بزرگی خواهد بود چرا که تعداد جنگنده‌های اف -۱۶ لهستان کمتر از ۵۰ فروند است.

دودا گفت: ما به مقدار کافی جنگنده در اختیار نداریم و به تعداد بیشتری از آن نیاز خواهیم داشت.

رئیس جمهور لهستان همچنین اضافه کرد که جنگنده‌های نظامی همچون اف -۱۶ نیاز به مراقبت و نگهداری جدی دارند و تنها ارسال آنها کافی نیست.

دودا در عین حال گفت که اتخاذ هرگونه تصمیم درباره ارسال جنگنده‌های نظامی باید از طریق تصمیم مشترک ناتو صورت گیرد و تصمیمی نیست که یک کشور به تنهایی بگیرد.

این در حالی است که روسیه پیش از این درباره ارسال هواپیماهای جنگنده به اوکراین توسط انگلیس و متحدان این کشور هشدار داده بود.

سفارت روسیه در لندن اعلام کرد در صورتی که انگلیس به اوکراین جنگنده ارسال نماید این اقدام واکنش مسکو را به همراه خواهد داشت.

ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در جریان سخنرانی در پارلمان انگلیس خواستار دریافت جنگنده از لندن شد.

زلنسکی با درخواست از انگلیس و دیگر متحدان غربی آن برای ارسال هواپیماهای جنگنده به اوکراین، گفت: من از شما و تمام جهان می‌خواهم که هواپیماهای جنگنده در اختیار اوکراین قرار دهید.

لازم به ذکر است که ارتش روسیه ۲۴ فوریه گذشته (۵ اسفند ۱۴۰۰) «عملیات نظامی ویژه» خود را در شرق اوکراین آغاز کرد.

آمریکا و کشورهای غربی برای مقابله با پیشروی ارتش روسیه در اوکراین، ضمن ارسال انواع تسلیحات پیشرفته به ارتش اوکراین، تاکنون تحریم‌های زیادی علیه روسیه اعمال کرده‌اند. از سوی دیگر «سرگئی لاوروف»، وزیر خارجه روسیه نیز گفته است هر گونه محموله و کاروانِ حامل تسلیحات نظامی برای اوکراین، هدفی مشروع برای نیروهای روسیه است.