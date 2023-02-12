به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جروزالم‌پست، وزارت خارجه دولت چین اعلام کرد سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور ایران به دعوت «شیء جین‌پینگ»، رئیس‌جمهور چین، روز سه‌شنبه ۱۴ فوریه (۲۵ بهمن) وارد پکن می‌شود و تا روز پنج‌شنبه ۱۶ فوریه (۲۷ بهمن) در چین خواهد بود.

وب‌سایت روزنامه چینی «گلوبال‌تایمز» امروز یکشنبه بدون ارائه جزئیات، این خبر را به نقل از وزارت خارجه این کشور اعلام کرد.

رسانه‌های کشورمان نیز به نقل از منابع وزارت خارجه اعلام کردند حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در پاسخ به دعوت رسمی شیء جین پینگ رئیس جمهور چین در رأس هیئتی بلندپایه و برای دیدار رسمی ۳ روزه عصر دوشنبه عازم پکن پایتخت چین خواهد شد.

رئیس جمهور در این سفر پس از استقبال رسمی از سوی همتای چینی، ابتدا دیداری خصوصی با شیء جین پینگ خواهد داشت و سپس مذاکرات هیئت‌های عالی‌رتبه دو کشور و نیز مراسم امضای اسناد همکاری، در حضور رؤسای جمهور برگزار خواهد شد. رئیسی در این سفر همچنین در نشست مشترک تجار و فعالان اقتصادی دو کشور شرکت خواهد کرد و دیداری نیز با ایرانیان مقیم چین خواهد داشت.

نشست و گفتگو با اندیشمندان و فرهیختگان برتر چینی از دیگر برنامه‌های رئیس‌جمهور در پکن خواهد بود.

رئیسی نخستین میهمان ارشد رئیس جمهور چین در سال نو چینی است.