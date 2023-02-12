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۲۳ بهمن ۱۴۰۱، ۸:۳۲

رئیسی، سه‌شنبه به چین می‌رود

رئیسی، سه‌شنبه به چین می‌رود

وزارت خارجه دولت چین اعلام کرد به دعوت رسمی رئیس‌جمهور این کشور، رئیس‌جمهور ایران روز سه‌شنبه به پکن سفر خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جروزالم‌پست، وزارت خارجه دولت چین اعلام کرد سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور ایران به دعوت «شیء جین‌پینگ»، رئیس‌جمهور چین، روز سه‌شنبه ۱۴ فوریه (۲۵ بهمن) وارد پکن می‌شود و تا روز پنج‌شنبه ۱۶ فوریه (۲۷ بهمن) در چین خواهد بود.

وب‌سایت روزنامه چینی «گلوبال‌تایمز» امروز یکشنبه بدون ارائه جزئیات، این خبر را به نقل از وزارت خارجه این کشور اعلام کرد.

رسانه‌های کشورمان نیز به نقل از منابع وزارت خارجه اعلام کردند حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در پاسخ به دعوت رسمی شیء جین پینگ رئیس جمهور چین در رأس هیئتی بلندپایه و برای دیدار رسمی ۳ روزه عصر دوشنبه عازم پکن پایتخت چین خواهد شد.

رئیس جمهور در این سفر پس از استقبال رسمی از سوی همتای چینی، ابتدا دیداری خصوصی با شیء جین پینگ خواهد داشت و سپس مذاکرات هیئت‌های عالی‌رتبه دو کشور و نیز مراسم امضای اسناد همکاری، در حضور رؤسای جمهور برگزار خواهد شد. رئیسی در این سفر همچنین در نشست مشترک تجار و فعالان اقتصادی دو کشور شرکت خواهد کرد و دیداری نیز با ایرانیان مقیم چین خواهد داشت.

نشست و گفتگو با اندیشمندان و فرهیختگان برتر چینی از دیگر برنامه‌های رئیس‌جمهور در پکن خواهد بود.

رئیسی نخستین میهمان ارشد رئیس جمهور چین در سال نو چینی است.

کد مطلب 5707123
محسن وفایی

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    نظرات

    • 80سال عقب افتادگی دولت تدبیر و امید IR ۱۰:۳۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۳
      0 0
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      عالیه با چین باید کار کنیم اقتصاد بزرگ چین و استقلال سیاسی ایران باید موجب قرارداد خوبی در تمام ضمینه ها بین ایران و چین شود ترکیه با ماشین آلات چینی شده تولید کننده بزرگ منطقه چین روسیه عراق هند قطر عمان کویت باید راهی برای امور بانکی پیدا کنند سد بزرگ جلوی پای ایران مبادلات مالی است.
    • IR ۱۱:۵۹ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۳
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      امید که رئیس جمهور محترم قرارداد ۲۵ ساله با چین رو فعال کنند و از پتانسیل عظیم چین کشور ایران و در نهایت قاره آسیا آباد شود، بجای فریب خوردن مکرر ایران از غربیان مکار در برجام نافرجام..! به امید تشکیل اتحادیه آسیایی

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